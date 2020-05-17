ثقافة وفنون

أيمن سلامة : «لما كنا صغيرين» ما زال موجودا ضمن أعلى 5 مسلسلات مشاهدة

يتبقى لفريق العمل 4 أيام تصوير فقط
أحمد حمدي 10:03 ص, الأحد, 17 مايو 20 10:03 ص, الأحد, 17 مايو 20

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قال المؤلف أيمن سلامة إن مسلسله الرمضاني ” لما كنا صغيرين” الذي يعرض ضمن الموسم الحالي مازال موجودا في قائمة أعلى 5 مسلسلات مشاهدة في شهر رمضان منذ أول يوم في الموسم بعد مسلسلات الاختيار والبرنس والفتوة وغيرها .

ولفت إلى أنه يتلقى يوميا ردودا إيجابية عن المسلسل من الجمهور والنقاد عبر رسائل ” واتس اب” تصله على هاتفه الشخصي.

وكشف أن الثلاث حلقات القادمة للمسلسل ستثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتا الى انه يتبقى لفريق العمل 4 ايام تصوير فقط ويتم الانتهاء من المسلسل تماما .

وتابع سلامة قائلا إنه يتم حاليا عمل دوبلاج للكثير من المشاهد في احدى استوديوهات الصوت للكثير من مشاهد العمل الخاصة بالفنانين .

لما كنا صغيرين انتاج احمد عبد العاطي ، وبطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي .

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بقلم أحمد حمدي

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