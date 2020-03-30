أيمن سلامة : «كورونا» لم تغير في سيناريو أو مشاهد مسلسل «لما كنا صغيرين»

أكد سلامة أن جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا يتم تنفيذها بدقة شديدة من جميع فريق العمل بالمسلسل

كشف السيناريست أيمن سلامة في تصريحات لـ”المال”، أنه لم يعدْ كتابة حلقات مسلسل «لما كنا صغيرين» لتتناسب مع قرارات نقابة الممثلين التي صدرت مؤخرا بإلغاء مشاهد المجاميع بالمسلسلات الرمضانية القادمة تفاديا لانتشار فيروس كورونا .

وأضاف أنه حتى الآن لم يغير حرفا واحدا في سيناريو المسلسل، لافتا إلى أن تصوير المشاهد لا يزال مستمرا في إحدى الاستوديوهات في 6 أكتوبر دون أي توقف خاصة أن شهر رمضان أوشك على الاقتراب ولامجال لوقف العمل الآن.

وأكد أيمن سلامة أن جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا يتم تنفيذها بدقة شديدة من جميع فريق العمل بالمسلسل ، منوها أنه قد يتم فقط تأجيل تصوير بعض مشاهد المجاميع هذه الأيام لكن لن يتم تغييرها كما أشيع .

وأشار أيضا إلى أنه أوشك بالفعل على الانتهاء من كتابة جميع حلقات المسلسل هذه الأيام، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي إشارة لأزمة فيروس كورونا في أحداث المسلسل لأنه تم كتابته قبل حدوث هذه المحنة .