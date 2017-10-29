أيمن سامي: المستشفيات والجامعات المتطورة عامل نجاح للتصدير العقاري

مدحت إسماعيل وأسماء السيدقال أيمن سامي مدير مكتب مصر لمؤسسة جونز لأنج لاسال، إن فكرة تصدير العقار للخارج ستنجح تدريجيا ولابد أن يصاحبها إجراءات من جانب الجهات الأخري منها بناء مستشفيات وجامعات متطورة جدا، لافتا إلى أن سعر الوحدة السكنية وهي عبارة عن غرفة واحدة في لندن تم كانت تباع بنحو 700 الف إست

مدحت إسماعيل وأسماء السيد

قال أيمن سامي مدير مكتب مصر لمؤسسة جونز لأنج لاسال، إن فكرة تصدير العقار للخارج ستنجح تدريجيا ولابد أن يصاحبها إجراءات من جانب الجهات الأخري منها بناء مستشفيات وجامعات متطورة جدا، لافتا إلى أن سعر الوحدة السكنية وهي عبارة عن غرفة واحدة في لندن تم كانت تباع بنحو 700 الف إسترليني، بسبب تواجد افضل الجامعات والمستشفيات في لندن.

واضاف خلال كلمته في مؤتمر المال حي تي ام، أن تصدير العقار المصري يتطلب ايضا عددا من المقومات ومنها التصميمات الهندسية، مضيفا الفكرة تحتاج الي جهود كبيرة لنجاحها، وتحتاج الي مطورين عقاريين ذوو خبرة كبيرة.