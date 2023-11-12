أيمن سامي: العائد على الاستثمار عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الخارجية للقطاع العقاري محليًا

قال أيمن سامي رئيس مكتب شركة «جي إل إل مصر»، إن هناك عدة عوامل يمكن اعتبارها كروشتة لجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلية في القطاع العقاري.

ولفت خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم الأحد، إلى أن العائد على الاستثمار يعتبر عامل الجذب الأهم بالنسبة لصناديق الاستثمار الخارجية، موضحًا أن العامل الثاني يتمثل في تراجع أسعار الفائدة بشكل عام.

وأضاف سامي، أن هناك عوامل آخرى تتمثل في الشفافية، خاصة أن المطوريين العقاريين عادة ما يكون لديهم رغبة بمعرفة التغير في سعر العقار سنويًا.

ويعقد مؤتمر التطوير العقاري السابع، حاليًا، ويناقش وضع القطاع العقاري محليًا بشكل عام، فيما تخصصت الجلسة الثالثة عن جاذبية السوق المصريى للشركات العربية والأجنبية.