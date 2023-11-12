أيمن سامي : السوق العقارية في مصر لا تزال جاذبة للاستثمار

قال أيمن سامي رئيس مكتب شركة جيه إل إل مصر، إن القطاع العقاري في مصر لا يزال جاذبًا للاستثمار، بدعم عدة عوامل من بينها استمرار التوسعات العمرانية محليًا بشكل واضح، وارتفاع الطلب .

ولفت خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن ارتفاع الطلب محليًا يأتي مدفوعًا باستمرار الزيادة السكانية .

وأوضح “سامي” على جانب آخر، أن ارتفاع معدلات الفائدة أثر على حجم رؤوس الأموال الموجهة للاستثمارات العقارية بشكل عام على الصعيد العالمي.

وقال إن “جيه إل إل” دخلت السوق المصرية خلال عام 2010، بدعم من ارتفاع جاذبيتها حينها، موضحًا أن تفاقم الأسعار في الفترة الراهنة أدى لتضاعف تكلفة التطوير.