أيمن سالم: نحن أول من فتح السوق الإعلانية للإذاعة

قال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى، إن إذاعة نجوم إف إم سباقة دائما بتقديم أفكار وبرامج متنوعة يمكنها جذب مستمع جديد يوميا، مؤكدا أنهم لا يكتفون فقط بما حققوه خلال الأعوام الماضية، لكنهم يسعون دائما إلى الابتكار والتميز، وهو ما أدى لانفرادهم بالريادة طوال الأعوام الماضية.

وأشار على هامش المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق إذاعة “نجوم إف إم المترو” إنهم أول من أدخلوا إذاعة شبابية فى عام 2003، لهم الفخر فى أنهم أول من فتح السوق الإعلانى للإذاعة، وأنهم أول من أدخلوا البث المباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، مما شجعهم فى عام 2016 لإطلاق أول إذاعة مرئية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال “نجوم إف إم TV”.

ولفت إلى أنهم حققوا أرقاما غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد اطلاق تطبيقات “نجوم اف ام” و “نايل اف ام” عام 2014 والتى تعدت مرات استخدامها 640 مليون مرة، كما سجل راديو “نجوم اف ام” المركز الأول على كل الإذاعات الناطقة باللغة العربية عالميا على الفيس بوك، كما حققت “نايل اف ام” المركز الاول على تويتر بالشرق الأوسط وشمال افريقيا على جميع الاذاعات العاملة بجميع اللغات.

وأكد أنهم يسعون دائما لجذب جمهور جديد ومختلف عن طريق الاستماع الى احتياجات واهتمامات الجمهور، وتقديم محتوى يتناسب مع شرائح وأعمار سنية مختلفة من الجمهور.

يذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، أعلنت اليوم فى مؤتمر صحفى عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق بعد اتفاق مع شركة “نيو كيميت” المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى “نجوم إف إم المترو”.