أيمن حمزة: غرفة عمليات لتلافى انقطاع التيار خلال الصوم

عمر سالمأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ، فى جميع قطاعاتها على مستوى الجمهورية، استعدادا لشهر رمضان.وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة لـ «المـال»، أن الوزارة وضعت كل الخطط الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان لمنع حدوث أى انقطاعات، مشيرا إلى أنه

عمر سالم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ، فى جميع قطاعاتها على مستوى الجمهورية، استعدادا لشهر رمضان.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة لـ «المـال»، أن الوزارة وضعت كل الخطط الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان لمنع حدوث أى انقطاعات، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد إضافى من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء، لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

ونفى تخفيف الأحمال خلال رمضان، لا سيما مع وجود فائض فى الطاقة الكهربائية يصل لنحو 12 ألف ميجاوات، لافتًا إلى أن الاحتياطى اليومى بالشبكة سيصل فى منتصف مايو إلى 11 ألف ميجاوات.

وأوضح أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة أخرى مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الـ24 ساعة، لافتا إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع أى عطل وإصلاحه فى أسرع وقت.

بينما قال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه يتم التنسيق مع مسئولى الأوقاف من أجل ترشيد الاستهلاك فى المساجد، وحث المواطنين على ذلك.

وأضاف أن الشركة تقوم أيضًا بالتنسيق مع مسئولى شرطة الكهرباء من أجل منع السرقات الخاصة بالزينات، وما شابه خلال رمضان، بالإضافة إلى وضع ماكينات طوارئ متنقلة فى كل الأماكن العامة والمستشفيات، وغيرها من أجل تأمين التغذية الكهربائية.

وقال، إن الوزراة لم تستقر حتى الآن، عما إذا كانت ستطلق حملة لتوعية المواطن بترشيد الاستهلاك أم لا؟، مضيفا أن المواطن المصرى أصبح يبادر بالترشيد من تلقاء نفسه لتلافى تحمل قيمة فاتورة استهلاك عالية.