أيمن بهجت قمر يعلن استئناف «أهل الكهف» الأيام القادمة

أعلن صباح اليوم السيناريست أيمن بهجت قمر استئناف تصوير فيلم أهل الكهف الذي يقوم بكتابته منذ فترة طويلة، وذلك بعد فترة توقف للمشروع لأسباب تتعلق بإنتاج الفيلم.

وقال قمر عبر حسابه الرسمي “فيس بوك” إنه سيعود المشروع لاستكماله خلال الأيام القادمة، وذلك بعد حل الأزمة التي تعرض لها إنتاجيا والتي أدت لتوقفه لفترة طويلة، متابعا: “فيلم أهل الكهف بإذن الله في أقرب وقت راجعين”.

يذكر أن أيمن بهجت قمر أشار الفترة الماضية إلى أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيل الفيلم، الذي يقوم ببطولته كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، غادل عادل، محمود حميدة ومصطفى فهمي، صبري فواز، ريم مصطفى، وهو مأخوذ عن رواية توفيق الحكيم لنفس الاسم وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر.

ويناقش الفيلم قصة تدور في عام 250 ميلاديا تتحدث حول صراع الإنسان مع الزمن من خلال 3 شخصيات يبعثون للحياة بعد نوم يستغرق أكثر من 300 عاما “حوالي 3 قرون” فيجدوا أنفسهم في زمن مختلف تماما عن الذي كانوا يعيشون فيه.