أيمن القوصي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة المستقبل للتنمية العمرانية

أعلنت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة تعيين المهندس أيمن القوصي بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في إطار خطتها لتطوير الشركة وإمدادها بخبرات متميزة لمواصلة الريادة التي بدأتها، وتماشياً مع الفكر الجديد الذي تنتهجه.

وجاء اختيار مجلس إدارة الشركة للمهندس أيمن القوصي لهذا المنصب إنطلاقاً من الإيمان بقدراته المتميزة وخبراته الطويلة الإقليمية والمحلية والممتدة في مجال الإستثمار والتطوير العقاري لتنفيذ رؤية الشركة خلال الفترة القادمة بعد نجاحه في تطبيق استراتيجية جديدة في الشركات التي عمل بها حيث نجح في تحقيق إنجازات كبيرة، م.أيمن القوصي يمتلك أكثر من 25 عاماً في إدارة وتطوير الشركات العقارية والإستثمارية ولديه الخبرة القيمة في القيادة الاستباقية لجميع الأنشطة الاستثمارية والعقارية، مع التركيز على الأهداف التنظيمية والتشغيلية بجانب قدراته المتميزة على تحقيق النجاحات المطلوبة في كافة القطاعات التجارية والتسويق وإدارة التطوير.

وعبر المهندس عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية عن سعادته البالغة وترحيبه بتعيين أيمن القوصي عضواً منتدباً ورئيسا تنفيذياً للشركة، مؤكداً على أن هذا يأتي في إطار سعي الشركة لضخ دماء وخبرات جديدة قادرة على تحقيق طفرة تنموية في مستقبل سيتي خاصة أن لديه من الخبرات الطويلة التي تؤهله لذلك، مضيفاً عن تقديم كل الدعم والمعاونة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في تنمية وتطوير مستقبل سيتي سواء من المطورين أو شركات المقاولات أو الإستشاريين.

وأكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للتنمية العمرانية عن إعتزازه أن يحظى بشرف قيادة فريق عمل الشركة، والذي يضم نخبة من الكفاءات المؤهلة والقادرة على إنجاز كافة المهمات وخاصة تلك المرتبطة بالسوق العقاري المصري وفرص النمو، وذلك من خلال التركيز على سياسة التنويع وإيجاد فرص نمو جديدة ومشروعات توسعية للشركة، وجذب مطورين جدد بجانب متابعة المشروعات القائمة ومشروعات البنية التحتية لـمستقبل سيتي، وعلي ثقة في فريق العمل من أجل أن نقوم بتنفيذ المهمة على أكمل وجه، وذلك من خلال ترجمة رؤية واستراتيجية الشركة وتنفيذها على أرض الواقع والقائمة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، خاصة أنها تمتلك رصيدا هائلاً من ثقة المطورين بها.

واستكمل، الشركة لديها خطة واعدة للاستثمار لجذب العديد من المستثمرين والمطورين الجدد لتنمية المراحل المختلفة من مشروع مستقبل سيتي، ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في التعاقد مع المطورين بكافة التخصصات خاصة أن رؤيتنا الفريدة للقطاع العقاري تتمثل في توفير مجموعة من الحلول المبتكرة وغير التقليدية التي نحاول من خلالها أن نتخطى توقعات المطورين الراغبين في الإستثمار بمستقبل سيتي، وعزم الشركة على تطوير المشروعات الخدمية بكافة تخصصاتها لخدمة قاطني المدينة واستقطاب كبرى العلامات التجارية بالمدينة.

يذكر أن المهندس أيمن القوصي يمتلك خبرات كبيرة في إدارة وتطوير المشروعات العقارية، من خلال عمله في كبريات شركات التطوير والإستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط بجانب خبراته المتعددة في تطوير وتنفيذ الضوابط وإدارة الاستحواذ على فرص استثمارية ضخمة في كبريات الشركات التي كان يعمل بها، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية عجلان وإخوانه للاستثمار القابضة مصر، وقبلها شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية وعضو مجلس إدارة بالمجموعة، كما شغل منصب نائب الرئيس لمجموعة دار الأركان بالمملكة العربية السعودية، كما شغل منصب المدير العام بشركة إعمار مصر، والمدير الإقليمي للتطوير بشركة Turner العالمية بالإمارات.