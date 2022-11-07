أيمن الطنبولى : «EXITS.ME» ترتب عملية استحواذ على شركة خليجية لتوصيل الطعام بـ 60 مليون دولار

تعكف منصة «EXITS.ME» المصرية الناشئة على ترتيب صفقة استحواذ لصالح إحدى الشركات الخليجية العاملة فى خدمات توصيل الطعام للمنازل على أخرى بنحو 60 مليون دولار، كما تعتزم أيضا التوسع فى أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وزيادة حجم أعمالها فى دول السعودية والإمارات ومصر.

وقال أيمن الطنبولي، الشريك المؤسس للمنصة إن الصفقة المزمعة تتم على أحد اللاعبين الكبار فى مجال طلبات توصيل الطعام بالخليج لكنه رفض الكشف عن هويته ومن المتوقع أن تنفذ خلال الربع الأول من 2023، لافتا إلى أن المنصة تشرف أيضا على إدارة جولات تمويل أولية لشركات ناشئة تعمل فى قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية تتراوح قيمتها بين 200 ألف إلى 2 مليون دولار.

وأوضح الطنبولى – فى حواره مع «المال» – أن دور «EXITS.ME» يتمثل فى الربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين من خلال الإشراف على عمليات الاستحواذات والتخارج وتغطية جميع الجوانب القانونية والمالية الخاصة بها والتى تشتمل أيضا على الإجراءات التى تسبق عمليات الاستثمار مثل الفحص النافى للجهالة (فحص تحليلى مكثف للأعمال من جميع الجوانب وتحليل المعاملات المالية للشركات وتأثيرها على أدائها المالى.

وأضاف أن المنصة تعمل أيضا على ترتيب وتنسيق عمليات توقيع العقود والتقييم المالى للشركات،علاوة على تحديد النسبة المخطط الاستحواذ عليها، لافتا إلى أن المنصة تسعى إلى رقمنة تلك المراحل مطلع العام المقبل بهدف تحقيق مزيد من الإنسيابية فى التعاملات وسرعة إتمامها.

وكشف عن اعتزام” EXITS.ME” التوسع فى السوقين الأردنية والباكستانية قبل نهاية 2023، مضيفا أن المنصة تتفاوض حاليا مع عدد من الجهات الاستثمارية المحلية والعالمية لإغلاق جولة تمويلية أخرى منتصف العام القادم تتراوح قيمتها من 4 إلى 5 ملايين دولار، بعد جمعها استثمارات بقيمة مليون دولار منذ عدة أسابيع.

يشار إلى أن «EXITS.ME» أعلنت فى سبتمبر الماضى عن نجاحها فى جمع مليون دولار تمويلات من مجموعة مستثمرين مصريين، وشركات قابضة متمثلة فى «بسيطة» القابضة للاستثمارات و«مولنى» القابضة للاستثمارات المالية.

ولفت إلى أن صناديق رأسمال مخاطر عربية وأوروبية، إلى جانب مستثمرين مصريين أبدوا اهتماما بتدبير الجولة التمويلية المقبلة للشركة.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن «EXITS.ME» تعتزم إنشاء مركز لخدمات الشركات الناشئة يتولى تقديم جميع الخدمات المتعلقة بعمليات الاستثمار من خلال مقدمى خدمات متخصصين، بالإضافة إلى عقد شراكة مع إحدى حاضنات الأعمال التابعة للإتحاد الأوروبى ووزارة البحث العلمى لتقديم خدمات الاستشارات المالية لخريجى برامجها من الشركات الناشئة.

وأوضح أن المنصة تعمل حاليا على التعاقد مع عدد من مقدمى الخدمات القانونية من مراجعى ضرائب ومحامين داخل مصر، علاوة على مستشارين فنيين وماليين لتقييم الأوضاع القانونية والضريبية للشركات.

وذكر أن “EXITS.ME” تخطط لزيادة محفظة العملاء إلى 70 شركة قبل نهاية العام الجاري، والوصول إلى 1000 مشترك على منصتها الإلكترونية أواخر 2023، لافتا إلى أن عدد الكيانات الناشئة المسجلة لديها فى أسواق مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان يصل إلى 38 كيانا بتقييمات تقدر بحوالى 240 مليون دولار.

وأشار إلى أن حجم المعاملات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشرف عليها الشركة تبدأ من 250 ألف دولار، مبينا أن «EXITS.ME» تعمل على تقديم خدمات الإستشارات للمستثمرين حول قطاعات الشركات الناشئة الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

و تطرق إلى أن المنصة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها سنويا، مبينا أن الشركة تعمل على إغلاق صفقات عمليات شراء واستحواذ 6 شركات ناشئة فى قطاعات متنوعة منها توصيل الطعام واللوجستيات وخدمات التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن شركته تعتزم كذلك تدشين مركز للمعرفة يضم تقارير ومقالات حول بيئة الأعمال فى الأسواق الناشئة،علاوة على تقديم نصائح لرواد الأعمال بشأن مراحل تأسيس الشركات وكيفية إدارتها، مشيرا إلى أن “EXITS.ME” تنتوى تقديم مدونات صوتية لخبراء فى ريادة الأعمال من مصر والسعودية والإمارات لتقديم خبرتهم حول النظام البيئى للكيانات الناشئة.

وتابع قائلا: «تسعى المنصة إلى تقديم خدمة التأمين على صفقات الاستحواذ عبر بيع بواليص تأمين للمشترى تغطى جميع المخاطر المتعلقة بالصفقات عبر التعاون مع عدد من صناديق الاستثمارو صناديق رأسمال الجرئ–رافضا الإفصاح عن أسمائهم، لعرض الشركات التى تتبع المحفظة المالية الخاصة بهم، إضافة إلى تمكين الشركة من التواصل مع مشترين للشركات.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم الحصول على رخصة تقديم خدمات التكنولوجيا المالية وخدمات مالية مبتكرة- على حد وصفه من الهيئة العامة للرقابة المالية بحلول الربع الثانى من العام المقبل، معتبرا أن الرخصة من شأنها إتاحة خدمات مشابهة لبنوك الاستثمار، الأمر الذى يسهم فى زيادة قاعدة عملائها من الشركات الناشئة وصناديق رأسمال الجريء على حد سواء.

وأكد أن” EXITS.ME”تقوم بأعمال مراجعة وتدقيق قبل اختيار الكيانات المسجلة على منصتها الأمر الذى يجعل عددها يتراوح بين 5 إلى 6 شركات شهريا كحد أقصي، منوها بأن محفظة العملاء تضم شركات تعمل فى قطاعات الأغذية والمشروبات وتوصيل طلبات الطعام والخدمات اللوجسيتية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية.

ورأى أن عملية الربط بين الشركات والمستثمرين من خلال المنصة تمر بمجموعة مراحل تبدأ بتوقيع أمر رسمى يشتمل على بيانات الشركة الراغبة فى الحصول على جولة تمويلية أو بيع حصة منها، يعقبها مرحلة الفحص النافى للجهالة والتى تشمل دراسة ملف التوسعات والخطط الإستراتيجية والمبيعات المستهدفة والتقنيات المستخدمة فى تنفيذ الأعمال.

و تابع إن المرحلة قبل الأخيرة تتمثل فى مرحلة تنفيذ عمليات الاستحواذ أو التمويل والمفاوضات بين البائع والمشترى تليها إتمام المعاملات المالية وإيداع الأموال لدى طرف ثالث لحين استيفاء شروط عملية الاستحواذ بشكل كامل، لافتا إلى أن المنصة تعمل بنماذج أعمال مشابهة للبنوك الإستثمارية فى أمريكا وأوروبا.

يشار إلى أن منصة “EXITS.ME” تأسست عام 2022 بواسطة ثلاثة رواد أعمال هم محمد أبو النجا وأهلة الصبان وأيمن الطنبولى، بهدف تقديم خدمات استشارات مالية متكاملة تعمل على تسهيل الاستثمارات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وجمع التمويلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة مؤمنة عبر شبكة الإنترنت.