أيمن الزغبي: افريكسيم بنك يوقع اتفاقيات تمويلية مع كيانات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار خلال IATF2023

كشف أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الافريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، إن مصر وقعت على اتفاقيات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار خلال معرض التجارة البينية الافريقية IATF2023 الذي تم تنظيمه بالقاهرة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اليوم الختامي لمعرض IATF2023 ، الذي نظمه البنك في مصر، ان الاتفاقيات التي تم توقيعها شملت كيانات مصرية من بينها شركات هي السويدي الكتريك والمقاولون العرب وحسن علام.

واختتم المعرض التجاري الأفريقي الثالث (IATF2023) أمس فعالياته في القاهرة التي امتدت على مدار أسبوع، شملت توقيع اتفاقيات تمويل مع العديد من الكيانات التجارية الرائدة من جميع أنحاء القارة.