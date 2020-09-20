أيمن الدسوقى: مستثمرون يتواصلون مع «ابتكار» للاستحواذ على حصص فى «بى» و«مصارى» للدفع الإلكترونى

وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن ابتكار فى حوار مفتوح مع هؤلاء المستثمرين الذين أكدوا وجود فرصة جيدة لدخول سوق الدفع الإلكترونى من خلال «بى» و«مصارى»، مضيفا: «لم يتم حسم الأمر حتى الآن»

كشف أيمن الدسوقى، الرئيس التنفيذى لشركة ابتكار للاستثمارات المالية، عن أن عدداً من المستثمرين تواصلوا مع شركته للاستحواذ على حصص بشركتى «بي BEE» و«مصارى» للدفع الإلكترونى التابعتين.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن ابتكار فى حوار مفتوح مع هؤلاء المستثمرين الذين أكدوا وجود فرصة جيدة لدخول سوق الدفع الإلكترونى من خلال «بى» و«مصارى»، مضيفا: «لم يتم حسم الأمر حتى الآن».

وكشف عن نجاح الشركتين فى التعاقد مؤخراً مع الشركة القابضة لمياه الشرب بالجيزة لتحصيل فواتيرها، فضلاً عن تحصيل مقابل خدمات بوابة مصر الإلكترونية، والتعاقد مع 3 بنوك ضمن مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف نقطة تحصيل إلكترونى POS، هى: مصر، وقطر الوطنى، والتجارى الدولى، وجارى التفاوض مع بنوك أخرى.

وأشار الدسوقى إلى أن هناك مفاوضات لضم بعض الجامعات والمدارس الخاصة لمحفظة عمليات الشركة، فضلاً عن مباحثات مع شركة تطوير عقارى كبرى لتحصيل أقساط عملائها من خلال الشركتين.

ولفت إلى أن شركتى «بى» و«مصارى» تستحوذان على حصة جيدة فى سوق المدفوعات الإلكترونية بالسوق المحلية، ومع دخول «إبتكار» فى هيكل الملكية بدأت عملية ضخ أموال فى الشركتين ليرتفع رأسمالهما بشكل كبير، وتعمل «ابتكار» على تعظيمه بشكل مستمر، ولا يتم توزيع أرباح بل إعادة ضخ العوائد مرة أخرى لدعم خطط التوسع، موضحاً أن رأس مال الشركتين الحالى قوى مقارنة بشركات مماثلة ما يعطى ثقة للبنوك والمستثمرين.

وأشار إلى أن «ابتكار» تستهدف الانتهاء من خطة إعادة هيكلة «بى» و«مصارى» بحلول منتصف 2021، وكانت قد بدأت قبل 3 سنوات منذ الإعلان عن عملية الاستحواذ.

وأوضح أن اهتمام المستثمرين بالدفع الإلكترونى دفع إدارة الشركة للتفكير فى تأسيس كيان قابض للدفع الإلكترونى يضم تحت مظلته «بى ومصارى»، وهذه المرحلة فى طور الدراسة حاليا وسيتم عرضها على مجلس الإدارة.

ولفت إلى أن «بى» و«مصارى» نجحا فى التحول إلى الربحية المستدامة وتحقيق عوائد بعد نجاح مؤسسى «ابتكار» فى ضخ استثمارات بالشركتين فور الاستحواذ عليهما، موضحا أن مستثمر الدفع الإلكترونى يحتاج إلى شركات تحقق ربحية مستدامة.

وتمتلك «ابتكار» %72 من «مصارى» للدفع الإلكترونى والحصة المتبقية %28 مملوكة لشركة «سدد» للدفع الإلكترونى، كما تستحوذ «ابتكار» على %60 من «بى» للدفع الإلكترونى، و%40 تمتلكها مؤسستان آخريان.

وتتضمن محفظة شركة «ابتكار» %100 من فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر، كما تحالفت خلال العام الماضى مع شركتى «TCV» و«أكواير» للاستثمار للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم للتنمية فى مجموعة شركات تمويل، تبعها تأسيس شركة قابضة تحت اسم «تمويل القابضة».

وتأسست شركة ابتكار عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركتى ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبى انفستمنتس القابضة، كذراع مالى غير بنكى للشركتين بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.