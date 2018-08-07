أيمن الجوهرى مديرًا لشركة سيسكو شمال وغرب ووسط أفريقيا‎

المال – خاص:أعلنت شركة سيسكو العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين أيمن الجوهري مديرًا عامًا لها بمنطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا.وبتوليه هذا المنصب، يصبح الجوهري مسئولاً عن الإشراف على العمليات التجارية لشركة سيسكو في منطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا، والتى ستشمل 23 دولة، بما فى ذلك خمسة مواقع تابع

المال – خاص:

أعلنت شركة سيسكو العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين أيمن الجوهري مديرًا عامًا لها بمنطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا.

وبتوليه هذا المنصب، يصبح الجوهري مسئولاً عن الإشراف على العمليات التجارية لشركة سيسكو في منطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا، والتى ستشمل 23 دولة، بما فى ذلك خمسة مواقع تابعة لشركة سيسكو فى كل من مصر تونس والجزائر والمغرب والسنغال.

يذكر أن الجوهرى يتمتع بخبرة واسعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسيقود التوجه الاستراتيجي لشركة سيسكو مع الاستفادة من الريادة التكنولوجية للشركة لدعم الابتكار والازدهار والتقدم الاجتماعي في هذه الدول.

وفى الوقت نفسه، سيواصل الجوهرى القيام بدوره في العمل والشراكة مع الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات العامة والخاصة لمساعدتها في الاستفادة من فوائد النظام البيئي الرقمي الذي يحقق النمو المستدام والمميزات التنافسية.

كان الجوهرى قد انضم إلى سيسكو عام 2004، وتقلد العديد من المناصب الإدارية قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما لسيسكو مصر في عام 2013، ويتميز باكتسابه خبرات واسعة في التغييرات التي تطرأ على الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال المناصب القيادية التي تولاها في الإمارات العربية المتحدة ومصر وبلاد الشام ووسط وغرب وشمال أفريقيا.

وحصل أيمن الجوهرى على درجة البكالوريوس فى الهندسة الكهربائية من جامعة عين شمس، إضافة إلى درجة الماجيستير من جامعة سترثاكلايد الاسكتلندية.

يشارك الجوهري بنشاط مع عدد من المنظمات والهيئات المهنية الرئيسية التي تعمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، كما أنه عضو في غرفة التجارة الأمريكية (AmCham) في مصر ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لها.

ويشغل منصب عضو مجلس إدارة قسم الاقتصاد والتكنولوجيا الرقمية في اتحاد غرف التجارة المصرية، وكذلك غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات.