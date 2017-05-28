أيمن الألفي يكتب: التأمين الطبي.. تحديات وطموحات

يعتبر التأمين الطبى أحد أهم أنواع التأمين والذى له الكثير من التأثيرات والانعكاسات على الفرد والمجتمع والدولة ككل. ولقد شهد التأمين الطبى فى مصر تطورا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ودار الكثير من الجدل حول كيفية تطويره بالأسلوب الأمثل الذى يخدم جميع أطراف العملية التأمينية. و بالنظر إلى الأر

يعتبر التأمين الطبى أحد أهم أنواع التأمين والذى له الكثير من التأثيرات والانعكاسات على الفرد والمجتمع والدولة ككل.

ولقد شهد التأمين الطبى فى مصر تطورا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ودار الكثير من الجدل حول كيفية تطويره بالأسلوب الأمثل الذى يخدم جميع أطراف العملية التأمينية.

و بالنظر إلى الأرقام المحققة خلال تلك الأعوام نجد أن حجم الأقساط المباشرة للسوق المصرية هى كالأتي:

2012:2014 935 مليون جنيه

2014:2015 مليار و 182 مليون جنيه

2015:2016 مليار و319 مليون جنيه

(من تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية)

وبتحليل هذه الأرقام نجد أن معدل تطور أقساط التأمين الطبى خلال تلك الأيام قد بلغ أكثر من %45

أولا:العوامل المؤثرة التى تزيد حجم الطلب على التأمين الطبي:

* ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات العلاجية، خاصة بعد تعويم الجنيه. (معدل التضخم فى قطاع الرعاية الصحية ارتفع إلى %33) وبالتالى فإن الكثير من العملاء بدأوا بالاتجاه إلى التأمين الطبى للتغلب على ذلك .

*عدم كفاية الخدمات الصحية المقدمة من قبل الدولة لسد احتياجات المواطنين (ربما لعدم توفر الخدمة أو نقص الدواء أو وجود قوائم انتظار طويلة).

*إجمالى الإنفاق الصحى أكثر من 90 مليار جنيه، لذا فإنه يعتبر أرضا خصبة لزيادة حجم النشاط التأميني.

* اهتمام شركات القطاع الخاص بتقديم مزايا تنافسية لموظفيها.

ثانيا: تحديات تواجه التأمين الطبي:

*رغم أن ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والأدوية فإن الطلب على التأمين الطبى يزيد إلا أنه أيضا يزيد حجم المطالبات وبالتالى يرفع أقساط التأمين الطبى .

*غياب التشريعات والقوانين المنظمة لهذا العمل، مما يؤدى إلى إحجام البعض عن ضخ استثمارات فى هذا النشاط.

*المنافسة السعرية الضارة والأسعار المتدنية التى تقدمها بعض شركات الرعاية الصحية .

*إساءة استخدام التأمين الطبى من قبل المؤمن عليهم، وذلك لضعف الوعى التأمينى لديهم، والذى يؤدى إلى رفع قيمة المطالبات وارتفاع معدلات الخسارة .

ونستطيع أن نؤكد أن حجم التأمين الطبى الآن لا يمثل الحجم الحقيقى لما يجب أن يكون عليه، ولا يعتبر انعكاسا صادقا للاحتياج الحقيقى للتأمين الطبى فى مصر .

و بالتغلب على هذه التحديات أو جزء منها وتعظيم العوامل الإيجابية، فإنه من الممكن أن يزيد حجم التأمين الطبى فى مصر لعشرات أضعاف الأرقام الحالية .

