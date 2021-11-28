أيكون للصناعات الهندسية تدرس عرض التحالف مع «كينج سبان» الأربعاء المقبل

أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” أيكون” عن انعقاد مجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل(1 ديسمبر) لدراسة عرض التحالف الاستراتيجي مع مجموعة كينج سبان العالمية.

وقالت أيكون فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الاجتماع سيناقش أيضا القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر الماضى.

وأفصحت الشركة فى 22 نوفمبر الماضى عن تلقيها عرضا للتحالف الاستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى نفس المجال.

وقالت أيكون فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن العرض مقدم من شركة كينج سبان لتصنيع البانلز، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقل عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة .

والساندويتش بانل، عبارة عن ألواح معدنية مركبة تستخدم فى تغطية أسطح المبانى لحمايتها من العوامل الخارجية، كالحرارة والأتربة والرطوبة وغيرها ،كما يستخدم فى العزل الصوتي والحرارى و إنشاء مخازن تبريد.

ويستخدم الساندويتش بانل عموما في المنشآت الصناعية والمباني التجارية ومخازن التبريد والمنشآت الاجتماعية ومحطات الطاقة والأبنية الزراعية ومباني تربية الحيوانات وغيرها.

أيكون: تقييم الصفقة 8 مرات ونصف الأرباح المحققة فى 2021

ومن المقرر تقييم الصفقة بما يعادل 8.5 مرة من صافى الأرباح المحققة بقطاع الساندوتش بانلز فى شركة ايكون (قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات) وفقا لما تسفر عن نتائج أعمال العام المالى 2021.

ومن المقرر انعقاد مجلس إدارة الشركة فى أقرب وقت للنظر فى العرض واتخاذ اللازم بشأنه، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

وتمل مجموعة كنج سبان العالمية فى مجالات متعددة من ضمنها الإنشاءات الهندسية، ويقع مقرها الرئيسى فى دولة إيرلندا ،وتمتلك 166 مركز تصنيع فى 70 دولة حول العالم ويعمل لديها أكثر من 15 ألف عامل.

أما شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (المعروفة باسم ايكون) فقد تأسست عام 1977، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ فبراير 1982، وتعمل الشركة فى قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة.

ويبلغ رأسمالها الحالى 485 مليون جنيه موزعا على 121.2 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين بين مجموعة من الأفراد من عائلة صقر بنسبة 44.48% ، ومجموعة أخرى من عائلة الفار بنسبة 15.08%.

كما يستحوذ آخرون على 5.95% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 5 أكتوبر الماضى.

الصناعات الهندسية استحوذت على صن إنفستمنت للطاقة الشمسية ديسمبر 2019

الطاقة الشمسية

واستحوذت “أيكون” فى ديسمبر 2019 على 74.9% من أسهم شركة صن انفستمنت ايست للطاقة الشمسية بقيمة اجمالية 11.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن الاستحواذ يأتي فى إطار عقد المعاوضة الذى أقرته الجمعية العامة للمساهمين .

وأقرت الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 4 مايو 2019 عقد معاوضة لشراء ما يصل إلى 80% من أسهم شركة صن انفستمنت ايست للطاقة الشمسية.

وقالت ايكون للصناعات الهندسية إن صن انفستمنت تمتلك محطة طاقة شمسية على أسطح البنايات وتقوم بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 2 ميجاوات.

وتعاقدت صن انفستمنت مع وزارة الكهرباء على تلك المحطة بنظام تعريفة التغذية بعقد يمتد 25 عاما وتم اطلاق التيار فى 1 ابريل الماضى 2019.

كما تعاقدت أيكون فى 20 يونيو 2019 على عقد أعمال مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بقيمة 60 مليون جنيه.

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العقد يتضمن توريد وتركيب لوحدات إعاشة لصالح شركة بتروجت، مشيرة إلى أن هذا التعاقد تزيد قيمته على 5% من إيرادات آخِر سنة مالية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أربحاها بنسبة 153% خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى بدعم انتعاش الإيرادات.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 91.6 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بأرباح بلغت 36.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020،وفقا لنتائج الأعمال المرسلة للبورصة فى 19 سبتمبر الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى مليار جنيه تقريبا مقابل إيرادات بلغت 656.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.