أيكون طلعت مصطفى تعرض شراء حصة بعدة فنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن الذراع الفندقي، الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (“ICON”)، قد قدمت عرضًا للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الادارة لمحفظة فريدة لعدة فنادق.

وتضم القائمة كل من فنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان – فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان, منتجع موڤنبيك أسوان, فندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر, فندق شتايجنبرجر التحرير, شتايجنبرجر سيسل الأسكندرية, فندق ماريوت مينا هاوس, فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام.

هذه الفنادق مملوكة حاليًا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (“إيجوث”).

استراتيجية نمو المجموعة

تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو لمجموعة طلعت مصطفى لترسيخ مكانتها باعتبارها اللاعب الرئيسى في قطاع الفنادق الراقية في مصر.

تهدف ICON إلى تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشى مع أنشطتها القائمة فى مجال المشروعات الفندقية الحالية وبغرض خلق قيمة لمساهميها من خلال الاستحواذ.

15 فندق في المحفظة

وسينتج عن عملية الاستحواذ عند إتمامها وصول محفظة ايكون الى اجمالى 15 فندق باجمالى قاعدة للغرف الفندقية لشركة ” ICON”” لما يزيد عن 5000 غرفة متضمنة المشروعات قيد الانشاء والتطوير

كما ستساهم أيضا عملية الاستحواذ فى تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم انشطة الدخل المتكرر للشركة.

تطوير مرتقب للفنادق

كما تجدر الاشارة الى أن الهدف من هذا الاستحواذ هو القيام بعملية تطوير وتحديث لهذه الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى

كل ذلك سيمكنها من إجتذاب نوعية أعلى من السياحة الوافدة لمصر والذى سينعكس بدوره على زيادة وتعظيم العوائد السياحية من هذه الفنادق من خلال زيادة أسعار بيع الغرف بها مقارنة بمستويات الاسعار الحالية بهذه الفنادق

هذا بالاضافة إلى أن عملية الاستحواذ تتسق مع سياسة الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر.

هيرميس مستشارا ماليا

وقد قامت مجموعة طلعت مصطفى بتعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالى لهذه العملية.

وهناك خطة طموحة للقيام بعملية تطوير وتحديث كبيرة لهذه المجموعة من الفنادق ضمن عرض الاستحواذ نظرا لما تتمتع به هذه الفنادق من تنوع المقاصد السياحية المتميزة.

ستقوم مجموعة طلعت مصطفى بتقديم المزيد من التفاصيل عند الانتهاء من توقيع الاتفاق النهائى.