«أيكون» تحصل على أعمال توريد مباني مسبقة الصنع بقيمة 105 ملايين ريال بالسعودية

أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “أيكون”، حصولها على عقد تصنيع وتوريد مباني مسبقة الصنع بالسعودية بقيمة 105.6 مليون ريال.

وأشارت “أيكون” في بيان لإدارة البورصة إلى أن شركتها التابعة تطوير المباني الجاهزة الصناعية حصلت على عقد توريد وتصنيع مباني مسبقة الصنع بمشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، سبق وأسست شركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة – في السعودية.

وحققت الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، خلال عام 2022، ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 10.9% لتصل إلى 145.41 مليون جنيه، مقابل 131.11 مليون جنيه خلال 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بــ 2.09 مليار جنيه خلال 2021.