أيكوسات للدراسات والتدريب يفوز بوكالة الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في مصر

فاز المركز الدولي للدراسات والتدريب أيكوسات بوكالة الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا “ASIT” حيث تتولى الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا اعتماد مراكز التدريب والبرامج التدريبية والمدربين، وهى إحدى الهيئات الدولية التي تمنح الاعتمادات للمراكز والهيئات وبرامج التدريب المهني والمدربين وشهادات الأيزو بأنواعها المختلفة، وهي مرجع في إدارة الجودة وشهادتها معترف بها لدى الهيئة الأوربية لإدارة الجودة “EOQM”.

وقال الدكتور وائل زكى رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للدراسات والتدريب “أيكوسات” إنه بموجب فوز مركزه بهذه الوكالة يمكنه أن ينوب عن الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في تقديم برامج تدريبية معتمدة منها ومنح شهاداتها للمتدربين.

آيكوسات يقدم دورات تدريبية هندسية واقتصادية ومالية

وأضاف زكى أنه يمكن للمركز الدولي للدراسات والتدريب أن يقوم باعتماد المراكز التدريبية في مصر لدى الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا “ASIT”، لافتاً إلى أن قيام المركز بهذه المهام سيتم عبر متابعة من ممثل الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، والتي تتمثل في “شركة عرب إنترناشونال” في مصر.

وأكد أن شركة عرب إنترناشونال ممثل الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا تشرف على وكلاء الهيئة في العديد من الدول العربية مثل الكويت والإمارات وغيرهما، فيما سيكون المركز الدولي للدراسات والتدريب وكيلاً للهيئة فى مصر.

وأوضح أن المركز الدولي للدراسات والتدريب لديه 155 دورة تدريبية في التخصصات الهندسية والمالية والاقتصادية والاستراتيجية ودراسات السوق ودراسات الجدوى، ويعد حالياً عدداً من الدبلومات والماجستير المهني في ذات التخصصات سيتم الإعلان عنها على التوالي.

التعاون يستهدف الجمع بين الاعتماد والتدريب

ومن جهته أكد المهندس محمد طارق المدير التنفيذي لشركة “عرب إنترناشونال” أن الشركة تقدم خدمات الاعتمادات والاستشارات، لافتاً إلى أن شهادات الأيزو تساعد في توحيد معايير العمل والأداء دولياً في التخصصات والمؤسسات المختلفة.

ايكوسات

وأضاف طارق أن أشهر شهادات الأيزو التي تجد إقبالاً في مصر لأجل الحصول عليها هي في مجالات الإدارة والإنشاءات وكذلك البيئة والصحة المهنية والأجهزة الطبية والفحص والمعايرة بسبب توسع نشاط الإنشاءات في مصر وخاصة خلال السبع سنوات الماضية، وهناك العديد من شركات الإنشاءات من الفئتين الأولى والثانية التي تعمل مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وتلك المؤسسات الدولية تتأكد من أن الشركات التي تعمل معها مطابقة للمعايير وهو ما يستلزم الحصول على شهادات الأيزو.

وأشار إلى أن التعاون مع آيكوسات يأتي للتكامل بين الطرفين ليقدم المركز الدولي للدراسات والتدريب الدورات التدريبية للمتدربين بما لديه من كوادر علمية متميزة، وتقدم الهيئة الأمريكية الاعتماد لتلك الدورات بمتابعة شركة “عرب انترناشونال” بصفته ممثلاً عن الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا.

وبدوره أوضح الدكتور يوسف حسن مدير التسويق في شركة “عرب انترناشونال” أن الشركة تمنح شهادات الأيزو من مجلس الإعتماد الأمريكي IAS وهيئة الرقابة والجودة المصرية EGAC كذلك مجلس الإعتماد العالمي IAF وان الوكيل الحصري بالوطن العربي ل ASIT “عرب إنترناشونال” هو أول شركة مختصة بالتدريب والاستشارات تحصل علي تطبيق مواصفات الايزو مجتمعة .

وأوضح ان الـ ASIT الأمريكية بعد فترة الانتقاء والفحص الأخيرة لعام ٢٠٢٠ زادت مراكزها التدريبية المعتمدة في الوطن العربي إلى ٤٧ مركزا، لكن على الجانب الآخر تم هبوط ٨ وكلاء في ٨ دول عربية لمخالفتهم للمعايير، ومنذ بداية ٢٠١٩ حتي ديسمبر ٢٠٢٠ فحصنا ١٥ مركزا وشركة على مستوى مصر، لكن وفي فترة قصيرة من شهر ديسمبر ٢٠٢٠ تم فوز آيكوسات بوكالة مصر وكسر كل الحواجز.

وسوف تسعى عرب إنترناشونال للتعاون مع آيكوسات في خطة تسويقية علي مدار الخمس سنوات القادمة للتوسع في مصر والارتقاء بالمستوى التدريبي ليلبي احتياجات سوق العمل.