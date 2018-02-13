أيفرجرو: العالم العربي حقق نموًا كبيرًا في قطاع الأسمدة

الصاوي أحمد



صرح المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة “”أيڤرجرو” رائدة صناعة الأسمدة المتخصصة فى مصر بأن شــركته تسعى دائما إلــى أن تكــون مؤثــرة فــي قطاع إنتــاج الأســمدة المتخصصــة محليــا وعالميــا، في إطار الدعم المستمر لصناعة الأسمدة المتخصصة عن طريق المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والفاعليات الهامة كالملتقي الدولي والذي يعقده الاتحاد العربي للأسمدة، حيث يضم الملتقى السنوي عددا كبيرا من الشركات ورجال الأعمال المتخصصين في صناعة الأسمدة، وكذلك الخبراء المتخصصين في اقتصاديات الأسمدة.



وأضاف الخشن أن هناك أهمية قصوى في تطوير مناخ الاستثمار في مجال الأسمدة لتوفير التنافس العالمي وتحقيق تبادلات تجارية، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي العربي في مجال الأسمدة حقق ارتفاعا كبيرا نتيجة تحسن مناخ الاستثمار، وهذا دورنا كشركات مصرية وطنية أن نعمل جميعا على دفع عجلة الانتاج والأهتمام بإســتخدام أحــدث التقنيــات والإســتعانة بفريــق عمــل علــى مســتوى عالي مــن الكفــاءة.



جاء ذلك خلال انطلاق اليوم الملتقى الدولى السنوى الرابع والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب الذى يعقده الاتحاد العربي للأسمدة، برعاية شركة “أيڤرجرو” تحت شعار “الكفاح من أجل زراعة مستدامة”، بحضور أكثر من 500 شخصية مهمة من رؤساء شركات الأسمدة العربیة والدولیة ورؤساء المنظمات، إضافة إلى التنفیذیـین والمديرين یـمثلون مـا یـزیـد عـلى 150 شركة وهیئة من أكثر من 50 دولة من أنحاء العالم، على أن تستمر فاعليات الملتقى لمدة ثلاث ايام خلال الفترة من 13 – 15 فبرایر الجارى.



يشار إلى الاتحاد العربـى للأسـمدة منظمة غیر حكومـیة، أسـس عام 1975 ویعمل تحت مـظلة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربـیة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربیة بدرجة مراقب، ویجمع المؤسـسات والشركات العربیة العاملة فى مجال صناعـة وتجارة الأسـمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقـة، كما یضم 180 شركـة عربیة وأجنبیة من 35 دولة من أنـحاء الـعالـم.

ویهدف الاتحاد بوجه عام إلى تنسیق وتنمیة وتطویـر العلاقـات الفنیة وكل ما له صلة فى مجال صناعـة الأسمدة واستخداماتھا بین الشركات الأعضاء.

