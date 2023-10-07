«أيس أليكس» تعلن عن المشروعات الفائزة ببراءة الاختراع

أعلن برنامج “ستارت أب اوف أليكس” أول حاضنة أعمال في مدينة الإسكندرية عن المشروعات الفائزة ببراءة الاختراع وذلك في إطار التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية Wipo .

صرح المهندس أحمد بسطاوي، الرئيس التنفيذي لـ “أيس أليكس icealex” : “نفتخر أن يكون اختيار الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، لثلاث مشاريع من مصر، وان يحظى من بينهم مشروعين ببراءة الاختراع من المشروعات المقدمة نتاج برنامج “ستارت أب اوف أليكس”.

أضاف الرئيس التنفيذي: ” نسعى لخلق حلقات تواصل وفرص التشبيك مع المؤسسات المعنية لتقديم كل سبل الدعم لتطوير الأفكار الابتكارية لتنفيذها لمشروعات تحقق إضافة حقيقية لشركات ريادة الأعمال وتكون نموذجا استشاريا لكيفية لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات في سوق العمل.”

ولفت “بسطاوي” إلى أن المشروعات الفائزة the flankers و smart farm ضمن المشروعات الناشئة المختارة في مجال التقنيات الرائدة لتقديم الدعم الفني اللازم لها لإدارة حقوق ملكيتها، بشكل فعال وبما يضمن استمرار نجاحها وتطورها بشكل مستدام، وذلك من خلال الترشيح المقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن المشروع يستهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيات الرائدة مثل تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، والتي لديها حلول مبتكرة لخدمة مختلف القطاعات والصناعات، على سبيل المثال حلول الزراعة الذكية لتحديد أمراض المحاصيل أو تحسين الري أو المشاريع المتخصصة لإنشاء محتوى مثل شركات الألعاب أو مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة

وعن المشروعات الفائزة في مشروع smart farm الفائز ببراءة الاختراع هو مشروع متخصص في تقديم حلول كاملة للزراعة المستدامة باستخدام إنترنت الأشياء وتكنولوجيا التعلم الآلي. يتكون الحل من جزأين: وحدة أجهزة قائمة على إنترنت الأشياء ومجهزة بعدة أجهزة استشعار لجمع البيانات من التربة وتطبيق للهاتف المحمول للتواصل مع العميل.

المشروع الثاني the flankers هي مؤسسة صناعية تركز على ابتكار عملية تصنيع المنتجات المختلفة. كما أنها من أوائل المؤسسات الخاصة في مجال الطيران في مصر وكانت أول شركة مصرية تطور قمرًا صناعيًا نانويًا جديدًا باستخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.