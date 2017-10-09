أيسلندا تبلغ المونديال لأول مرة في تاريخها

علي المصري حجز منتخب أيسلند،ا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، للمرة الأولى في تاريخه، بتصدره للمجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية عقب الفوز بهدفين على كوسوفو، في حين حافظ المنتخب الكرواتي على آماله ببلوغ الملحق الأوروبي بفوزه خارج الديار على أوكرانيا بهدفين نظيفين.

علي المصري

حجز منتخب أيسلند،ا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018″، للمرة الأولى في تاريخه، بتصدره للمجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية عقب الفوز بهدفين على كوسوفو، في حين حافظ المنتخب الكرواتي على آماله ببلوغ الملحق الأوروبي بفوزه خارج الديار على أوكرانيا بهدفين نظيفين.

وحقق المنتخب الأيسلندي فوزا سهلا في الجولة الأخيرة على أرضه أمام كوسوفو بهدفين نظيفين حملا توقيع جيلفي سيجوردسين في الدقيقة 40، وجون بيرج جودموندسون في الدقيقة 68، لينهي التصفيات في الصدارة برصيد 22 نقطة.

ويأتي إنجاز التأهل للعرس العالمي بعد تألق المنتخب الأيسلندي في بطولة أمم أوروبا “يورو 2016″، العام الماضي والتي أقيمت في فرنسا، وبلوغه ربع النهائي في مشاركته الأولى بالبطولة القارية.

وضمن المنتخب الكرواتي المشاركة في الملحق الأوروبي بفوزه بهدفين نظيفين خارج الديار على أوكرانيا ليرفع رصيده إلى 20 نقطة.

وجاء الهدفان عن طريق أندري كراماريتش ليحافظ المنتخب الكرواتي على حظوظه في التأهل بينما أخفقت أوكرانيا على أرضها في اللحاق بالملحق بهذه الخسارة وتجمد رصيدها عند 17 نقطة.

وفي مباراة تحصيل حاصل بالمجموعة تعادل المنتخب التركي خارج أرضه بهدفين لمثلهما مع نظيره الفنلندي، لينهي التصفيات في المركز الرابع بـ17 نقطة أيضا أمام فنلندا الخامسة بثماني نقاط وأخيرا كوسوفو بنقطة يتيمة.