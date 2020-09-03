«أيروفلوت» تعلن استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة بدءا من 9 سبتمبر

أعلنت الخطوط الجوية الروسية “أيروفلوت” استئناف رحلاتها إلى القاهرة انطلاقا من يوم 9 سبتمبر الجاري، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.

ونقلت وكالة روسيا اليوم عن الشركة أن عملية شراء التذاكر أصبحت متاحة بالفعل على موقععها الرسمي.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت اليوم الخميس، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

ووقَع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، قرارًا باستئناف حركة الطيران مع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء في بيان مجلس الوزراء (حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية): قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية:

مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيا.