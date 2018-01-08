أيرلندا: 50 ألف سائح يزورون مصر سنويًا

- سيمون كوفنى: 75 شركة تعمل محلياً.. والسوق ملئ بالفرص سمر السيد بحث وزيرى الخارجية المصرى والأيرلندى -اليوم الإثنين- استئناف حركة الطيران المباشر، وتفعيل اتفاق الطيران المدنى بين القاهرة ودبلن، ورفع أى قيود على المطارات المصرية واستقبال السياحة الأيرلندية، فى…

– سيمون كوفنى: 75 شركة تعمل محلياً.. والسوق ملئ بالفرص



سمر السيد

بحث وزيرى الخارجية المصرى والأيرلندى -اليوم الإثنين- استئناف حركة الطيران المباشر، وتفعيل اتفاق الطيران المدنى بين القاهرة ودبلن، ورفع أى قيود على المطارات المصرية واستقبال السياحة الأيرلندية، فى إطار دعم الاقتصاد المصرى.

وقدر وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، عدد السائحين الأيرلنديين الذين يزورون مصر سنويًا بنحو 50 ألف سائح.

وأضاف أن هذا الرقم سيتضاعف مرات عدة خلال الفترة المقبلة، آملاً أن يتم استئناف الرحلات الجوبة بين البلدين فى المستقبل القريب.

وأشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك، مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، اليوم، إلى أن حجم التبادل التجارى للبضائع والخدمات بين الدولتين سجل فى عام 2015 نحو 700 مليون يورو، مضيفًا أنه انخفض فى العامين الماضيين، دون أن يوضح الرقم الفعلى لهما، وهناك 75 شركة أيرلندية تعمل بالسوق المحلية.

وأكد أن هناك مساعى لتنمية العلاقات المشتركة خاصة على المستوى الاقتصادى، مشيرًا إلى أن مباحثات اليوم تناولت مسألة السلام فى منطقة الشرق الأوسط الذى تلعب مصر فيه دور كبير فيه، علاوةً على الهجرة وكيفية التعامل مع الإرهاب.

وأبدى تفاؤله بتعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة، مشيرًا إلى أنها كانت أولى محطاته ضمن جولة فى المنطقة العربية، لافتًا إلى أن هناك قطاع دوائى هائل وزراعى غذائى كبير بالسوق المحلية، فضلاً عن الجامعات الحديثة التى سيكون لها دور فى تنمية التعاون الاقتصادى، خاصةً وأن هناك الكثير من الفرص الواعدة.

وقال إن تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادى “أمر ليس سهلاً”، يتطلب مساعدة الشركاء، آملاً فى مساعدة مصر فى المستقبل.