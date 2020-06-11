« أيتل موبايل» تطلق هاتف «P36 » في الأسواق

أعلنت شركة أيتل Itel p36 طرح سلسة هواتفها الجديدة من عائلة P36, وهي هواتف «P36 و P36 Pro و P36 Play » والتى تتميز بالجودة والأسعار المناسبة لدى كافة الشرائح، الأمر الذى جعلها منافسا قويا للشركات الصينية ومنتجاتها .

ويتمتع هاتف أيتل P36 بقدرات ومواصفات رائعة ليمثل أحدث إطلالةللشركة الجديدة، وتتوفر فيه تقنية GSM / HSPA ، بالإضافة إلى سرعات إنترنت وبلوتوث ممتازة بالإضافة إلى HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت / ثانية ، LTE Cat4 150/50 ميجابت / ثانية.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث وبطاقتي nano SIM.، ويمتاز بألوان جذابة الشباب، بعد طرحه من خلال عدة ألولن منها الأرجواني المدرج والأزرق المتدرج، ومصنوع من الزجاج بإطار بلاستيكي متين وخفيف الوزن.

مواصفات الهاتف

الهاتف الجديدة طرحته الشركة بمواصفات وتقنيات حديثة فالواجهة الأمامية تحتوي على الشاشة التي تحتل 82.2٪ وتأتي من نوع IPS LCD مع خاصية اللمس المتعدد ، وهي شاشة رائعة شاهدناها على الهواتف الأخرى.. وحجمها 6.5 بوصة.



كما يتميز المنتجج الجديد بدقة الشاشة 1600 * 720 بكسل وتتوافق مع نسبة جديدة 9: 5: 19 و 272 بكسل لكل بوصة. الشاشة مقاومة للخدش.



يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9 ، بمعالج UniSoCSpreadtrum SC7731E. ومعالج ثماني النواة 1.3 جيجا هرتز مع Cortex-A7 Mali T820 MP1.

هاتف Itel p36 يتميز كاميرا خلفية مزدوجة الأولى بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة F / 2.0، والثانية تأتي بدقة 0.3 ميجابكسل وهي الكاميرا التي خصصت للعزل للخلفية.



كما يحتوي على فلاش LED ووضع بانورامي ووضع HDR. يمكن لجهاز itel P36 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 720p و 30 إطارًا في الثانية.

كما يوجد بالهاتف به مكان مخصص للذاكرة العشوائية، وذاكرة تخزين داخلية 16 جيجا ، ويدعم تركيب كارت ميموري من نوع SD، وحجم الرامات فى الذاكرة العشوائية في الهاتف 1 جيجا.

انتشار الهاتف في 40 دولة حول العالم

و نظرًا لجودة الهواتف والأسعار المعقولة، نالت الشركة إعجاب مجموعة كبيرة من المستخدمين بسبب القدرات التي تنتجها في هواتفها ذات الأسعار المتوسطة، مما أدى إلى انتشارها في 40 دولة حول العالم، لطرحها هواتف ذات تقنيات ومواصفات حديثة وبأسعار معقولة جذبت معظم شرائح المجتمع ، لتصبح منافسا قويا للعديد من االشركات الصينية في فئة الهواتف تحت الوسط.

وتعد itel واحدة من أفضل شركات الهواتفبعد أن وصلت مبيعاتها 50 مليون هاتف . احتلت المركز الثالث بين أكبر ثلاث علامات تجارية للهواتف و المرتبة 25 بين العلامات التجارية التي يتداولها الكثير من العملاءفى الأسواق العربية والأجتبية.