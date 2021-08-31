«أيتل» تطلق مهرجان العودة للمدارس دعمًا للتعليم الالكترونى

أعلنت شركة ايتل موبايل للهواتف بإفريقيا و المتواجدة في أكثر من 50 سوق حول العالم، إطلاقها مهرجان العودة للمدارس دعمًا لاستراتيجية الحكومة في التوجه نحو التعليم الالكتروني بالتعاون مع منصة التجارة الإلكترونية xpark.

وأكد محمد مدني مسؤول التسويق بشركة itel مصر على حرص ايتل بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بإطلاق مهرجان العودة للمدارس الذي يقدم تخفيضات بنسبة تخطت 10%على مختلف هواتفها الذكية بالاضافة إلى هدايا وعروض اخري عند شراء اي من منتجاتها، حتي تستطيع الأسر المصرية توفير ما يحتاجه ابناءها من منتجات تكنولوجية في عملية التعليم؛ بالتزامن مع قيام وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي للنهوض بالعملية التعليمية، وتحديث محتوى مناهجها وبرامجها التعليمية ليتم تقديمة الكترونيًا، بما يكسب الطالب مزيد من المهارات التى تحسن من أدائه وتنمو بتفكيره.

وشملت عروض مهرجان العودة للمدارس من ايتل خصومات سعرية على مختلف منتجاتها من ضمنها خصومات سعرية على هواتف ايتل A37 , A17،و سلسلة هواتف ايتل P37 التى قامت بطرحها مؤخرا في السوق المصري وحقق نجاحا قويا بعد أن بلغت مبيعاته 1500 وحدة في الأسبوع الأول من انطلاقه، كما توج بأشهر جائزة تكنولوجية في السوق النيجيريBoICT كأفضل هاتف من حيث البطارية.

وسيتم تقديم عروض مهرجان العودة للمدارس من ايتل عبر منصة xpark للتجارة الالكترونية، بداية من الاسبوع الجاري حتى 5 سبتمبر القادم.

بحسب تصريحات مدني فإن ايتل تسعي خلال المرحلة المقبلة للتوسع فى السوق المصري الذي يعد من أهم الأسواق على الافريقية للشركة بطرح منتجات تكنولوجية جديدة بجانب الهواتف الذكية والفيتشر فون ” itel family” تشمل شاشات ذكية، ولاب توب، و أكسسورات الهواتف، بأحدث المواصفات وبأسعار اقتصادية، وقد بدأت بالفعل في إطلاق شاشات تلفزيون ايتل من خلال عدة موديلات بتقنيات HD، ومدخل usb، ونظام ستيريو 20 واط، ونظام I cast يتيح عرض محتوى الهاتف على الشاشة بأسعار تبدأ من 2625 جنيه إلى 3750 جنيه.