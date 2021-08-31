اتصالات وتكنولوجيا

«أيتل» تطلق مهرجان العودة للمدارس دعمًا للتعليم الالكترونى

عبر منصة xpark للتجارة الالكترونية
محمود جمال 11:19 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 11:19 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة ايتل موبايل للهواتف بإفريقيا و المتواجدة في أكثر من 50 سوق حول العالم، إطلاقها مهرجان العودة للمدارس دعمًا لاستراتيجية الحكومة في التوجه نحو التعليم الالكتروني بالتعاون مع منصة التجارة الإلكترونية xpark.

وأكد محمد مدني مسؤول التسويق بشركة itel مصر على حرص ايتل بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بإطلاق مهرجان العودة للمدارس الذي يقدم تخفيضات بنسبة تخطت 10%على مختلف هواتفها الذكية بالاضافة إلى هدايا وعروض اخري عند شراء اي من منتجاتها، حتي تستطيع الأسر المصرية توفير ما يحتاجه ابناءها من منتجات تكنولوجية في عملية التعليم؛ بالتزامن مع قيام وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي للنهوض بالعملية التعليمية، وتحديث محتوى مناهجها وبرامجها التعليمية ليتم تقديمة الكترونيًا، بما يكسب الطالب مزيد من المهارات التى تحسن من أدائه وتنمو بتفكيره.

اقرأ أيضا  المدير المالى للشركة:«سويفل» تستثمر 250 إلى 300 مليون دولار للتوسع عقب الاندماج مع «كوينز جامبيت»

وشملت عروض مهرجان العودة للمدارس من ايتل خصومات سعرية على مختلف منتجاتها من ضمنها خصومات سعرية على هواتف ايتل A37 , A17،و سلسلة هواتف ايتل P37 التى قامت بطرحها مؤخرا في السوق المصري وحقق نجاحا قويا بعد أن بلغت مبيعاته 1500 وحدة في الأسبوع الأول من انطلاقه، كما توج بأشهر جائزة تكنولوجية في السوق النيجيريBoICT كأفضل هاتف من حيث البطارية.

اقرأ أيضا  تعرف على أسعار ومواصفات هواتف OPPO Reno 6 وOPPO Reno 6 5G في مصر

وسيتم تقديم عروض مهرجان العودة للمدارس من ايتل عبر منصة xpark للتجارة الالكترونية، بداية من الاسبوع الجاري حتى 5 سبتمبر القادم.

بحسب تصريحات مدني فإن ايتل تسعي خلال المرحلة المقبلة للتوسع فى السوق المصري الذي يعد من أهم الأسواق على الافريقية للشركة بطرح منتجات تكنولوجية جديدة بجانب الهواتف الذكية والفيتشر فون ” itel family” تشمل شاشات ذكية، ولاب توب، و أكسسورات الهواتف، بأحدث المواصفات وبأسعار اقتصادية، وقد بدأت بالفعل في إطلاق شاشات تلفزيون ايتل من خلال عدة موديلات بتقنيات HD، ومدخل usb، ونظام ستيريو 20 واط، ونظام I cast يتيح عرض محتوى الهاتف على الشاشة بأسعار تبدأ من 2625 جنيه إلى 3750 جنيه.

اقرأ أيضا  عمرو طلعت : الاستثمار في العقول البشرية ركيزة أساسية للنهوض بصناعة الاتصالات

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

تعرف على أسعار ومواصفات هواتف OPPO Reno 6 وOPPO Reno 6 5G في مصر

المال - خاص 12:16 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

جارتنر : 557.3 مليار دولار إنفاق متوقع للحكومات على تقنية المعلومات في 2022

محمود جمال 12:00 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

في أولى مراحل «حياة كريمة».. «المصرية للاتصالات» تزود 1413 قرية بكابلات الألياف الضوئية

المال - خاص 11:39 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 في مصر

المال - خاص 7:25 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

«جلاميرا» تطلق نظامًا تكنولوجيًا لإدارة صالونات التجميل والسبا وصالات الجيم

المال - خاص 3:44 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

مسرعة الأعمال Raya FutureTECH تنضم للشبكة العالمية GAN

المال - خاص 1:57 م, الأثنين, 30 أغسطس 21