«أيباج» تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل صرف التحويلات

أعلنت شركة “أيباج IBAG” لخدمات تحويل الأموال، الوكيل الرسمي لشركة ويسترن يونيون العالمية في مصر، تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل إجراءات تحويل الأموال للاجئين المقيمين في مصر.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام مصر بدعم اللاجئين وفي إطار الاستدامة والمسؤولية المجتمعية التي تضعها الشركة على عاتقها.

ويهدف هذا التعاون إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه اللاجئين في مصر؛ حيث يستطيع اللاجئ الذي لا يستطيع استلام أمواله من خلال المؤسسات المالية أن يفعل ذلك بكل سهولة وسرعة وأمان من خلال فروع أيباج IBAG المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية عن طريق استخدام بطاقة التسجيل الصادرة عن المفوضية وإقامة سارية ووفقاً لقواعد البنك المركزي المصري فيما يخص صرف الحوالات الواردة.

تسهيل تحويل الأموال للاجئين

وفي هذا السياق، قال مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيباج IBAG لخدمات تحويل الأموال: “إن الشركة تحرص على تقديم كل التسهيلات لتحويل الأموال للاجئين وفقاً للقواعد والقوانين المُنظمة للعمل في السوق المصري للمساهمة في دعم اللاجئين”.

وأشار إلى أن قد بدأت الاتصالات مع المفوضية ونجحت في الوصول إلى تفاهم لتسهيل عمليات تحويل الأموال لهم بعد تدهور الوضع في السودان واستقبال مصر للوافدين السودانيين الذين فقد الكثير منهم جوازات سفر خلال رحلتهم لالتماس اللجوء في مصر وغير قادرين على استقبال أموالهم من خلال المؤسسات المالية التقليدية.

وأشاد سرهنك بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير الدعم اللازم لجميع اللاجئين الموجودين في مصر، إلى جانب الدور الفعّال الذي تقوم به المفوضية بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد عبدالله الساده، العضو المنتدب لشركة أيباج IBAG: “أن التعاون بين أيباج IBAG والمفوضية بمصر جاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية على المستندات اللازمة لصرف التحويلات الخاصة باللاجئين من خلال شبكة خدمات موثوقة وسريعة وآمنة تضم 38 فرعاً في جميع أنحاء مصر.

تعزيز الشمول المالي

وفي سياق متصل، أعربت حنان حمدان، ممثلة المفوضية لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية عن سعادتها بالتعاون مع أيباج للمساهمة في تيسير عمليات استلام تحويلات الأموال للاجئين المقيمين بمصر وتعزيز الشمول المالي والذي يصل عددهم إلى حوالي 408 ألف و 37 (408037)لاجئ من مختلف الدول منها السودان، والعراق، واليمن، وسوريا.

وأكدت أنها تجد تعاوناً كاملاً من الحكومة المصرية في هذا الشأن وأنها مثال يحتذى به وبخاصة في استقبالها للاجئين في ظل ما تتعرض إليه بلدان المنطقة.

يُذكر أن هيكل مساهمي شركة أيباج IBAG لخدمات تحويل الأموال (وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر) يتكون من مجموعة سرهنك بنسبة 60%، وشركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري – بنسبة 15%، وبنك مصر بنسبة 15% وبنك القاهرة بنسبة 10%.