أيام والحلم وأنا وهي .. مسلسلات في أعين النقاد بعد عرضها

عرض مؤخرًا بعض الأعمال الدرامية الجديدة للجمهور قبل انطلاق الموسم الرمضاني الأضخم دراميا، وأبرزها مسلسلات الحلم بطولة صابرين ومحمد رياض وأحمد عبد العزيز وكمال أبو رية أخراج حسني صالح.

كما عرض أيضا مسلسل أيام بطولة شيري عادل وحورية فرغلي على شاشة أم بي سي مصر .

أيضا تم عرض مسلسل انا وهي بطولة كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم وأشرف عبد الباقي بعد عودته للتلفزيون بعد سنوات .

نرصد في هذا التقرير تقييم النقاد لهذه الأعمال الدرامية من حيث الايجابيات والسلبيات فيها .

مجدي نور: هذه المسلسلات لا تحظى بدعاية كافية على مواقع التواصل مقارنة بموسم رمضان

يرى المنتج الفني لمسلسل الحلم مجدي نور : أنه للاسف مازالت الأعمال الدرامية التي تعرض خارج الموسم الرمضاني لاتحظى بنفس درجة الدعاية على السوشيال ميديا أو القنوات الفضائية مثل أي مسلسل يعرض في شهر رمضان الكريم .

وأشار في حديثه للمال أن الجمهور العادي لايقوم بعمل لقطات على مشاهد المسلسلات المعروضة بعيدا عن موسم رمضان ، برغم ان أصداء هذه المسلسلات الثلاثة جيدة الأيام الماضية سواء الحلم أو أيام أو أنا وهي .

وتساءل نور ماسبب عدم قيام القنوات الفضائية بعمل دعاية لمسلسلاتها حتى في الشوارع والافيشات مثلما نرى لمسلسلات رمضان ، موضحا ان مسلسل الحلم تم عرضه على شاشة الحياة بالتعاون مع المتحدة وحقيقة المسلسل حقق عائد اعلاني كبير برغم عدم وجود دعاية جيدة له على مواقع التواصل الاجتماعي .

ماجدة موريس: مسلسل أيام يعيد ذاكرتنا لأسامة أنور عكاشة والقيم الإيجابية فيه ضعيفة

وأوضحت الناقدة ماجدة موريس أن مسلسل أيام شبيه نوعا ما بمسلسلات الكاتب الراحل أسامة أنو عكاشة في الدراما المصرية، لافتة إلى أن أيام به بعض الأحداث غير المنطقية نوعا ما برغم ان قصته ترصد معلم صاحب قهوة “رياض الخولي ” ويتبنى أبنة تدير له مطعمه ومتزوج من فتاة أصغر منه ” حورية فرغلي” وهي تجلس مع والدتها في المنزل على أساس أنها تكرهه في البنت التي يتبناها لتأخذ جميع أمواله، فالعمل يدور في حارة واحدة أشبه بمسلسلات الحارات الشعبية المصرية.

ولفتت إلى أن القيم الايجابية في المسلسل قليلة جدا، وهناك قدر عال من التحريض غير المريح فيه لانهل اتوجد شخصيات ايجابية قوية بمايكفي على الجانب الآخر حتى يحدث توازن.

وأكدت أن مسلسل أيام مستواه الفني جيد من حيث الديكور والاخراج وأداء الممثلين باستثناء حورية فرغلي فادائها مبالغ فيه كثيرا ، لكن بشكل عام القيم الايجابية فيه قليلة.

ماجدة خير الله: أنا وهي قدم المخرج سامح عبد العزيز في ثوب جديد لأول مرة

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله أن : مسلسل أنا وهي كان جيدا فنيا والثلاثي أشرف عبد الباقي وهنا الزاهد وأحمد حاتم قدموا أدوارا مميزة فيه.

وأضافت الجديد في هذا المسلسل أن المخرج سامح عبد العزيز قدم لنا عملا دراميا مختلفا بعيدا عن تيمة مسلسلاته المعتادة في الحارة الشعبية المصرية وفي نفس الوقت استطاع أن يحقق نجاحا ومشاهدة جيدة به.

وتابعت قائلة من ايجابيات هذا العمل أيضا أننا نسمع دائما أن الحب يكون غير مشروط أي ان الشخص يحب فتاة او صديق يحب شخص آخر على عيبه كما يقال دائما، إنما مسلسل أنا وهي قدم شيئا مختلفا أن الحب يجب أن يكون اضافة بين الطرفين والا فليس له فائدة ولايوجد شيء معقول ومنطقي يقول إن الحب بدون إضافة ممن أحبه.