«أيام القاهرة الدولي للمونودراما» يستقبل 177 عرضا للمشاركة بالمهرجان

تقدم للمشاركة بفاعليات الدورة الخامسة من مهرجان « أيام القاهرة للمونودراما » بلغت 177 عرضا مسرحيا على المستوى الدولي والعربي والمحلي ، وبدأ عرضها على للجنة المشاهدة والاختيار .

رؤوف : بدأت لجان المشاهدة للعروض العربية والأجنبية والمصرية عملها

أوضح المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن ذلك العدد الكبير من طلبات المشاركة بفاعليات مهرجان « أيام القاهرة للمونودراما » يعكس ثقة المبدعين الأجانب والعرب والمصريين وحرصهم على المشاركة بالمهرجان .

وأكد رؤوف على أن لجان المشاهدة للعروض العربية والأجنبية والمصرية بدأت عملها بالفعل بعد انتهاء فترة التقديم والتي كانت قد امتد أجلها للخامس عشر من يونيو الحالي، وسوف تعلن عن العروض المختارة فور الانتهاء من عملها في القريب العاجل .

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام برعاية وزارة الثقافة المصرية، وسوف تحفل بالعديد من الفعاليات الهامة التي تدعمها الهيئة الدولية للمسرح /يونيسكو و عدد من الجهات و أيضاَ تشهد الدورة الخامسة استحداث لبعض المنافسات من خلال منصات المهرجان المتنوعة