أيادي و إن آي كابيتال تطلقان كرييتيف ميديا فنتشرز

المال - خاص: قامت شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية (المدارة من قبل شركة إن آي كابيتال )، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز ( إبداع ) (ش.ذ.م.م.) " برأس مال مصدر بقيمة 250 مليون جنيه. " و ستقوم الشركة بالاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي و التكنولوجي، و

المال – خاص:



قامت شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية (المدارة من قبل شركة إن آي كابيتال )، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز ( إبداع ) (ش.ذ.م.م.) ” برأس مال مصدر بقيمة 250 مليون جنيه. ” و ستقوم الشركة بالاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي و التكنولوجي، و كذا قطاع الاعلام التقليدي، مما يعزز مكانة مصر في الإعلام. وصرح أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة “أيادى” بأن “كرييتيف ميديا فنتشرز” تستهدف الاستثمار فى قطاع الإعلام بغرض تطوير الصناعة والمساهمة فى زيادة المردود الاقتصادى للقطاع فى الدخل القومي. وأضاف أن إدخال التكنولوجيا للقطاع والاستثمار في رواد الصناعة يعزز من مكانة مصر الإعلامية وكذا استعادة مكانتها. و قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال (مدير الاستثمار لشركة أيادي )، أشرف غزالي، إن “كرييتيف ميديا فنتشرز ” ستركز على الاستثمار فى الشركات الناشئة و سريعة النمو وخاصة فى قطاع الإعلام التكنولوجى، مما له من فرص نمو كبيرة تتماشى مع الاتجاه العالمى فى الاستثمار.