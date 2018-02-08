أيادي وإن آي كابيتال يطلقان شركة للاستثمار في الإعلام

برأسمال 250 مليون جنيه‎ المال- خاص أعلنت شركة أيادي للاستثمار والتنمية اليوم الخميس، عن قيامها بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع) برأسمال مصدر 250 مليون جنيه، بهدف الاستثمار في قطاعي الإعلام الرقمي والتكنولوجي، والإعلام التقليدي عبر الشركات الناشئة وسريعة النمو.من ج

برأسمال 250 مليون جنيه‎





المال- خاص

أعلنت شركة أيادي للاستثمار والتنمية اليوم الخميس، عن قيامها بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع) برأسمال مصدر 250 مليون جنيه، بهدف الاستثمار في قطاعي الإعلام الرقمي والتكنولوجي، والإعلام التقليدي عبر الشركات الناشئة وسريعة النمو.

من جانبه، قال أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال (مدير الاستثمار لشركة أيادي)، إن شركة “إبداع” ستركز على الاستثمار فى الشركات الناشئة وسريعة النمو، خاصة فى قطاع الإعلام التكنولوجى، مما له من فرص نمو كبيرة تتماشى مع الاتجاه العالمى فى الاستثمار.

وقال أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أيادى للاستثمار والتنمية، في بيان تلقى المال نسخة منه اليوم، إن شركة ( ابداع ) تستهدف الاستثمار فى قطاع الاعلام بغرض تطوير الصناعة والمساهمة فى زيادة المردود الاقتصادى للقطاع فى الدخل القومي، فضلا عن تعزيز مكانة مصر إعلاميا.

يشار إلى أن شركة أيادي يتم إدارتها من قبل شركة أن أي كابيتال – الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي-.