عقـــارات

«أيادي للتنمية والاستثمار» تتقدم للحصول على قطعة أرض بنشاط حضانة في حدائق أكتوبر

تقع قطعة الأرض على مساحة 1959 متر مربع
سارة لطفي 5:43 م, الأثنين, 17 يناير 22 5:43 م, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن شركة “أيادي للتنمية والاستثمار” تقدمت للحصول على قطعة أرض بنشاط حضانة.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها طلب من شركة أيادي للتنمية والاستثمار لاقتناص قطعة أرض في مدينة حدائق أكتوبر بمنطقة المخابرات.

وأشارت المجتمعات العمرانية أن قطعة الأرض تقع على مساحة 1959 متر مربع، ويبلغ سعر المتر الواحد 7685 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 15.054 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  أجهزة 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر تواصل تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطرق

وذكرت الهيئة أنه تم قبول العرض فنياً، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذة الأراضي وفقاً لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تعدل بعض قواعد ومعايير أنشطة التمويل العقاري
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سارة لطفي

ملف الكاتب سارة لطفي

اقرأ أيضاً

«المجتمعات العمرانية» : 5 شركات عقارية تتنافس على قطعة أرض بنشاط تجاري إداري في مدينة بدر

سارة لطفي 5:41 م, الأثنين, 17 يناير 22

«الخليج العربي» تنافس «المجموعة الاستثمارية» على قطعة أرض تجاري إداري

سارة لطفي 5:25 م, الأثنين, 17 يناير 22

بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمشروع دار مصر في العاشر من رمضان

سارة لطفي 3:34 م, الأثنين, 17 يناير 22

تسليم 3240 وحدة سكنية بمشروع دار مصر في القاهرة الجديدة 6 فبراير (تفاصيل)

سارة لطفي 3:03 م, الأثنين, 17 يناير 22

مسئولو الإسكان يناقشون المشروعات المخطط تنفيذها في مدينة العين السخنة

سارة لطفي 2:48 م, الأثنين, 17 يناير 22

جهاز ملوى الجديدة يستهدف استثمار 130 مليون جنيه

سارة لطفي 6:41 ص, الأثنين, 17 يناير 22