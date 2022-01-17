«أيادي للتنمية والاستثمار» تتقدم للحصول على قطعة أرض بنشاط حضانة في حدائق أكتوبر

أوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن شركة “أيادي للتنمية والاستثمار” تقدمت للحصول على قطعة أرض بنشاط حضانة.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها طلب من شركة أيادي للتنمية والاستثمار لاقتناص قطعة أرض في مدينة حدائق أكتوبر بمنطقة المخابرات.

وأشارت المجتمعات العمرانية أن قطعة الأرض تقع على مساحة 1959 متر مربع، ويبلغ سعر المتر الواحد 7685 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 15.054 مليون جنيه.

وذكرت الهيئة أنه تم قبول العرض فنياً، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذة الأراضي وفقاً لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر