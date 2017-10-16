أى فيجن للدهانات: 180% ارتفاعًا فى البويات منذ التعويم

❐ مصر البديل الأفضل بعد توتر الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا والعراق ❐ البناء غير المرخص زاد من معدلات بيع الشركات ❐ 4 آلاف تاجر يشاركون فى الملتقى الدولى الرابع للدهانات فى الغردقةسهير محمدقال أشرف إبراهيم، رئيس شركة أى فيجن المتخصصة فى تسويق الدهانات، إن حجم مبيعات قطاع البويات تضاعف، بعد ثورة

❐ مصر البديل الأفضل بعد توتر الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا والعراق

❐ البناء غير المرخص زاد من معدلات بيع الشركات

❐ 4 آلاف تاجر يشاركون فى الملتقى الدولى الرابع للدهانات فى الغردقة

سهير محمد

قال أشرف إبراهيم، رئيس شركة أى فيجن المتخصصة فى تسويق الدهانات، إن حجم مبيعات قطاع البويات تضاعف، بعد ثورة 2011، وحقق زيادة أكبر بعد تحرير سعر الصرف.

أوضح إبراهيم فى تصريح لـ«المال»، أن حجم تجارة البويات فى مصر كان يتراوح بين 7-12 مليار جنيه قبل 2011، وارتفع إلى 15 مليارًا خلال عام 2016 نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.

وكشف إيراهيم عن أن شركات الدهانات بعد الثورة حققت أعلى معدلات بيع عام 2012، ولم تكن هناك حكومة وانتشر البناء والإعمار دون تراخيص، وزيادة الاستهلاك للدهانات، ثم حدثت انتكاسة بعد عام 2014، وتراجعت معدلات البيع، وارتفاع أسعار الدولار الذى أدى إلى تراجع أكبر لأن الخامات الأساسية لتصنيع البويات مستوردة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى %180، ما أدى إلى ارتفاع أرقام البيع، وانخفاض معدلات الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف أن هناك اتجاه أكبر لتصدير الدهانات بعد ارتفاع الأسعار للاستفادة من الميزة النسبية للمنتحات المصرية، منها الدهانات بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وتستعد شركة أى فيجين لترتيب أكبر تجمع لتجار الدهانات، من المقرر عقد الملتقى الدولى الرابع لتجار الدهانات فى مدينة الغردقة نهاية أكتوبر الجارى، الذى من المقرر أن يجمع 2480 مشاركًا، من 10 دول أو أكثر، تحت شعار «دهانات مصرية تغزو العالم».

وأوضح أن الملتقى بمثابة سوق ثان لتنشيط وتشغيل الشركات العاملة فى قطاع الدهانات، الذى تعرض لأزمة بعد الثورة فى عام 2011 مثل بقية القطاعات، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التى لا يراها أحد، مشيرا إلى أن السوق بها أكثر من 950 شركة عاملة فى قطاع الدهانات، لا نعرف منهم إلا 5 كبار، التى تتصدر السوق، منها باكين، وجوتن، وسكيب، وسايبس.

وأشار إلى أن الهدف من الملتقى العمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدان المشاركة فى الملتقى ومناقشة الفرص المتاحة للتوسع فى قطاع الدهانات، والديكورات، والتحديات التى تواجه الاستثمار، وإلقاء الضوء على الفروض الاستثمارية المتاحة فى القطاع، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على فتح أسواق لها ومنافذ تصديرية، ونعمل على تنشيط التجارة البينية بين الشركات داخل مصر، وجذب التجار والوكلاء من الدول العربية ما يساعد على فتح باب جديد للتصدير، كما يهدف الملتقى إلى تنشيط السياحة من خلال عقد الملتقى الذى يجمع مئات الأشخاص لعمل حركة تجارية وسياحية.

وأضاف أنه بعد الثورة أصبحت مصر هى السوق المستهدفة للمستثمرين فى قطاع الدهانات، والثورات التى شهدتها الدول العربية مثل سوريا، واليمن، وليبيا، والعراق، مشيرا إلى أن مصر تحتل نسبة كبيرة من سوق تصدير الدهانات إلى السعودية، وتعد أكبر دولة تستخدم الدهانات المصرية.

وقال إن الإقبال كبير من التجار الأجانب، على استيراد الدهانات المصرية، لا سيما الصناعية، بسبب جودتها العالية، كما أن أكبر شركتين لتصنيع دهانات الأخشاب والسيارات فى مصر، وهى منتجات عليها إقبال كبير، من قبل الدول العربية، وتعد شركة كابسى رقم واحد فى مصر والدول العربية لتصنيع هذه النوعية من البويات، وتصدر لدول أوروبية، وأمريكا، وتخطط لإنشاء مصنع لها فى إفريقيا، وشركة نيدو لدهانات السيارات، وباق الشركات العاملة فى القطاع.

وأكد أنه رغم الأقبال على الدهانات إلا أن الرقم التصديرى متواضع، وعدد محدود من الشركات تقوم بالتصدير، لذا نعمل على تنشيط القطاع وزيادة عدد المصدرين، ونهدف إلى أن يصل الرقم التصدير إلى متوسط حجم البيع حوالى 12 مليار جنيه، مؤكدا أن الشركات المصرية تستطيع أن تحقق هذا الرقم، مع تنشيط حركة التصدير فى هذا القطاع، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الأردن من أقوى الدول التى تستثمر فى قطاع الدهانات فى مصر، وهناك شركات أردنية تعمل فى مصر مثل سايبس وبرايتون والأردنية وغيرها، وتستهدف السوق المصرية باعتبارها الأقرب لها، والسوق البديلة لهم، بعد تدهور الأوضاع فى سوريا والعراق.

وتوقع أن يشهد قطاع الدهانات نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، فى ظل المشروعات القومية الكبرى، والإسكان الاجتماعى، الذى ترتب عليه طلب كبير على الدهانات، وتعد مصر أكبر مصدر للدهانات فى المنطقة، ما يزيد الطلب عليها.