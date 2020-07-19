أى سكور تطلق خدمة تلقى شكاوى العملاء عبر الواتساب

الإتصال بالعميل خلال أيام العمل الرسمية من 9 صباحا الي 3 عصرا، على رقم المحمول المستخدم لإرسال الشكوى

أعلنت الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني أى سكور عن تخصيص رقم هاتف على الواتساب WHATSAPP لتلقى شكاوى العملاء.

وأضافت الشركة فى بيان لها ، الأحد، أنه يمكن تقديم الشكاوى عن طريق إرسالها من التليفون المحمول على رقم 01550493837.

يأتى ذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا “COVID-19”، وحرصاً على سلامة العملاء وتسهيلا لإجراءات تقديم الشكاوى.

وأكدت أى سكور أنه يتم إرسال صور من بطاقة الرقم القومي، و نسخة من التقرير الإئتمانى.

و في حالة عدم توفر التقرير الإئتمانى يمكن استخراجه من بنوك: المصري الخليجى، القاهرة ، الإمارات دبى الوطني، عوده ، التعمير والإسكان، الإتحاد الوطني ، العربي ، بلوم، وشركة تمويل للتمويل العقاري.

وقالت أى سكور إنه سيتم الإتصال بالعميل خلال أيام العمل الرسمية من 9 صباحا الي 3 عصرا، على رقم المحمول المستخدم لإرسال الشكوى لمراجعة كافة المستندات و البيانات التي تم إرسالها إلى الشركة.

أوضحت ان الفترة المحددة لبحث الشكاوى 15 يوم عمل لدى الجهة مقدمة المعلومات، و 10 أيام عمل للبحث لدى الشركة، وذلك طبقا لقواعد البنك المركزي المصري، و لمتابعة الشكاوي يمكن الإتصال علي 16262.