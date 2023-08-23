«أو ويست» تفاوض كيانات مختلفة لإنشاء منطقة طبية

قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدينة O West التابعة لشركة أواسكوم للتنمية، إنه تم تخصيص ما يقرب من 22 ألف متر للمنطقة الطبية فى المشروع، وجار التفاوض مع عدد من الكيانات والمستشفيات ذات العلامات القوية لإنشاء صرح طبى كبير على غرار مستشفى الجونة.

وأوضح «دويدار» أن الشركة تركز على توفير كل الخدمات، وبدء الحياة بالفعل فى المدينة من قبل انتقال السكان لها، وبالتالى تنوى إقامة نادٍ رياضى ومجمع يحتوى على 4 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة (بريطانية وأمريكية وألمانية) تعمل جميعها بكامل طاقتها، بخلاف المساحات الإدارية والطبية.

ويقع مشروع «أو ويست» فى غرب القاهرة على مساحة 1000 فدان، ويقام بنظام الشراكة بين «أوراسكوم للتنمية» و«هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، فيما تعتبر الجونة من أوائل المشروعات السكنية والعمرانية التابعة لأوراسكوم فى السوق المحلية.

وأفاد -فى حوار مع المال- بأنه تم تخصيص منطقة تجارية بالمدينة على مساحة 171 ألف متر، كما يتم العمل حاليًا على تأسيس أخرى مخصصة لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بمفهوم متطور، وسيقع مركز ريادة الأعمال على مساحة 92 ألف متر مربع.

وذكر أنه حتى الآن تم الانتهاء من تنمية وتطوير نحو 900 ألف متر فى «أو ويست» تمثل نحو %21 من المدينة البالغ مساحتها 4.2 مليون متر، ومن المقرر استكمال باقى عمليات البناء والتطوير وفقًا للجدول الزمنى.

وأوضح أنه تم بالفعل بناء نحو 444 فيلا، و1015 شقة سكنية و236 تاون هاوس، والبدء فى أعمال 119 وحدة فى المنطقة الإدارية.

وتابع سلمنا بالفعل 520 فيلا من مرحلة Whyt و659 شقة سكنية متوقعة حتى نهاية هذا العام، وبالتالى سيتم الوصول لتسليم أكثر من 1000 وحدة خلال 2023.

وبالنسبة للأسعار، فأكد «دويدار» أنها ارتفعت منذ بداية العام الحالى بنسبة %40 على 2022، ووصل متوسط سعر المتر السكنى إلى 52512 جنيهًا، مقارنة بأول طرح، الذى سجل 18300 جنيه فى عام 2019.

وأضاف أنه تم وضع حجر الأساس للنادى الرياضي، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى بحلول الربع الأخير من 2023، أو بداية 2024، مع الإشارة إلى أنه سيقام على مساحة 41 فدانا.

وعلى صعيد الهيكل التمويلى لمدينة «أو ويست»، قال «دويدار» إننا حصلنا على تمويل من البنك التجارى الدولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، تم توظيفه فى تسريع وتيرة الإنشاءات بالمراحل التى تم إطلاقها.

وأوضح أنه قد يتم اللجوء للاقتراض البنكى مرة أخرى خلال سنوات إتمام المشروع إذا احتجنا لذلك، سواء من خلال الاقتراض أو أى من آليات التوريق أو غيرها، فالشركة منفتحة على كل أدوات التمويل المتاحة التى تمكننا من استكماله.

وخلال النصف الأول من العام الحالى، حققت مدينة «O West» نتائج غير مسبوقة؛ بعد أن وصلت المبيعات العقارية إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار فى النصف المماثل من 2022، بزيادة قدرها %47.8 إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة بنسبة %266 لتصل إلى 481 وحدة.