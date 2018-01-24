أو تي إم تى تستنفد أسهمها.. أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولي

15167 سهمًا تفصل التجارى الدولى عن الحد الأقصىرجب عزالدينأصدرت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات OTMT رصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد



15167 سهمًا تفصل التجارى الدولى عن الحد الأقصى



رجب عزالدين

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات OTMT رصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، منها عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، وبالم هيلز 660.9 مليون، ومدينة نصر للاسكان 324.2 مليوم، وجى بى أوتو 282.8 مليون سهم، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.

كما يتبقى لشركات: “حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى ، السويس للأسمنت ،ايديتا ، باكين، ليسيكو مصر، “129.38 مليون، 126.59مليون، 75.91 مليون، 61.25 مليون، 41 مليونا، 21.62 مليون، 5.08 ومليون، و4.17 مليون سهم، على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية – أغسطس 2016 – تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة على نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارًا من 10 أغسطس الحالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



