«أويل آند جاز» تضخ استثمارات لإنشاء أول مصنع ذكى للسكر ببورسعيد

بدأت شركة «أويل آند جاز» ضخ استثمارات فى مشروع إنشاء أول مصنع ذكى لإنتاج السكر ببورسعيد، بطاقة ٢٥٠ ألف طن سنويا، بواسطة تحالف عالمي ألماني، باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا الرقمية و الثورة الصناعية الرابعة.

وأعلن المهندس فوزى شندى رئيس مجلس إدارة شركة أويل آند جاز عن مساهمة الشركة فى مشروع إنتاج السكر ببورسعيد، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، باستثمارات إماراتية مصرية تصل إلى 250 مليونا وتتولى التنفيذ شركات عالمية ألمانية، من ضمنها “سيمنس”.

وأضاف شندى أنه جارٍ التنسيق مع هيئتي “الاستثمار” و”التنمية الصناعية” لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب وفى إطار دعم المهندس أحمد سمير وزير الصناعة لجلب الاستثمارات لزيادة التنمية فى مجال الصناعة بمصر.