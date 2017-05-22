أويلكس للزيوت تتفاوض لاقتراض 1.5 مليار جنيه

تتفاوض الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت «أويلكس» للحصول على تمويل محلى بقيمة تصل الى 1.5 مليار جنيه، بغرض تدشين مجمع صناعى على مساحة 80 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات باستثمارات 2 مليار جنيه.

وعلمت «المال» أن المحادثات تجرى مع 3 بنوك كبرى فى السوق المحلية لتدبير وإدارة السيولة المطلوبة بأجل زمنى متوسط بين 5 – 7 سنوات، وقالت مصادر ان التمويل قد يتضمن التزام التحالف المصرفى بتدبير شريحة من القرض بالعملة الأجنبية لتمويل استيراد المعدات والآلات اللازمة للمصنع الجديد.

ويشمل المجمع الإنتاجى الجديد مصنعاً للزيوت بطاقة إنتاجية 4000 طن يوميا، لاستخلاص زيت الطعام من جميع البذور «الصويا وعباد الشمس والكانولا»، بجانب إنشاء مصنع لتكرير الزيوت بطاقة 600 طن يوميا، كما يشمل منطقة لتخزين الحبوب الزيتية بسعة 100 ألف طن، وقد تعاقدت «أويلكس» مع شركات عالمية لإنشاء هذ المجمع، وفق تصريحات سابقة للدكتور شريف زيادة، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال زيادة، إن الطاقة الانتاجية للمصنع سوف تصل إلى 1.440 مليون طن سنوياً، الأمر الذى يعزز إنتاج مصر من الزيوت الذى لا يتجاوز 500 ألف طن سنويًا حاليًا، موضحاً أن الشركة تمتلك مصنعاً لإنتاج الزيوت فى الوقت الحالى لا يتجاوز إنتاجه 500 طن يومياً.

وأنشئ مصنع «أويلكس» منذ 5 أعوام، وتعد «أويلكس» من أبرز الشركات العاملة فى تجارة وتصنيع مستلزمات وخامات الأعلاف، ويقع مصنع أويلكس فى مدينة السادات فى منطقة متوسطة بين الموانئ المصرية ومناطق الاستهلاك عالية الكثافة.

ويقوم المصنع بإنتاج كُسب فول الصويا عالى البروتين %48 وبروتين %44، بالإضافة إلى الزيوت.وتبلغ الحصة السوقية للشركة %10 من انتاج الزيوت وتستهدف زيادتها إلى أكثر من %30 خلال العام المقبل، وذلك بعد أن تنتهى من التوسعات التى تجريها، وذلك وفقًا لموقعها الإكترونى.

يشار الى أن مصر تستورد نحو %97 من احتياجاتها السنوية من زيوت الطعام والتى تتجاوز 2.3 مليون طن وفق احصائيات وزارة الزراعة.