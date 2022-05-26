«أوهمها العمل في جهة سيادية».. حقيقة فيديو تهديد سيدة من رجل شرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تدعي عملها بمجال الإعلام وتلقيها تهديد من شخص ينتحل صفة رجل شرطة، عقب تعرفها عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو في حقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذى أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وقدرته على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها.

وأشار الفحص إلى تطور العلاقة فيما بينهما، واكتشفاها عقب ذلك كذب إدعاءاته فقررت الإنتقام منه بالاتفاق مع زوجها، وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأي العام.

وأمكن ضبط المشكو في حقه وشريكه، وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض كافة الأطراف على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.