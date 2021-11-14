«أونلاين» لأول مرة.. انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال اليوم

تنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والذي تستضيفه مصر للعام الرابع عشر ويتم افتتاحه أونلاين لأول مرة عبر الصفحة الرسمية للشبكة الدولية لريادة الأعمال Gen Egypt على فيسبوك.

وتقام فعاليات الأسبوع في نحو 183 دولة حول العالم، حيث يستضيف الأسبوع مجموعة مميزة من المتحدثين في العديد من الأنشطة والفعاليات للمجالات المختلفة لمناقشة ملفات دعم ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في مصر.

وقال أحمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مصر، والرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن، إن أسبوع ريادة الأعمال في دورته الرابعة عشر يشهد نحو 300 فعالية وورش عمل ولقاءات مع الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال في مصر والعالم، إضافة إلى مسابقة نواة المجتمعية للعام السابع.

وأشار إلى أن اختيار افتتاح فعاليات الأسبوع عبر صفحة الشبكة الدولية لريادة الأعمال Gen Egypt يهدف إلى الاستفادة من مشروعات الدولة للتحول الرقمي لتوسيع نطاق المشاركين حول العالم.

وأشار إلي أنه سيتم إطلاق النسخة السابعة من قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بمدينة الجونة خلال الفترة من 20 إلي 22 ديسمبر المقبل، حيث تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل بجانب الإعلان عن الفائزين في مسابقة نواة لريادة الأعمال والتي تقام للعام السابع في مصر.

ومن المقرر أن يفتتح الأسبوع المهندس عمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر والدكتور أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر الأمريكية لرأسمال المخاطر للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضح أنه سيقام خلال فعاليات افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مصر ٣ جلسات عن التعليم وفرص التمويل والسياسات والقوانين والتشريعات ودعم وتمكين المرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى استعراض نجاحات رواد الأعمال في مصر وجلسات حول تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في القطاع العقاري والتشييد والبناء والتحولات الاستراتيجية في مجال ريادة الأعمال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتعليم.

وأشار إلى أن الجلسة الخاصة بمستقبل التعليم لدعم ريادة الأعمال في ظل التحديات العالمية يديرها الدكتورة هالة حطاب المحاضر في ريادة الأعمال بالجامعة البريطانية ويتحدث فيها مجدي وهبة من مشروع تيفيت إيجيبت والدكتور أشرف شتا المحاضر بالجامعة الأمريكية، والدكتورة غادة بدوي من الجامعة المصرية الصينية، إضافة إلى الدكتور وائل الدسوقي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن الجلسة الثانية تستعرض منظومة ريادة الأعمال في مصر والفرص المتاحة من خلال الاطلاع على التجارب وقصص ونجاحات رواد الأعمال بجانب الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة الدكتور نبيل شلبى خبير ريادة الأعمال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة استشارات رواد الأعمال العرب.

ويشارك في الجلسة الثالثة والتي تناقش السياسات والقوانين والأطر التشريعية لريادة الأعمال والإنجازات التي حققتها مصر في ملف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد عثمان أنه نتيجة لما تشهده الفترة الحالية من زخم واهتمام متزايد بالاتر والتشريعات المحفزة للاستثمار في ريادة الأعمال في مصر سيتم خلال الافتتاح الاستماع لوجهة نظر المستثمرين في الشركات الناشئة والقطاع المصرفي في مصر حول السياسات والقوانين الداعمة لريادة الأعمال بجانب دور الحكومة في دعم ملف تمكين المرأة والشباب إقتصاديا حيث يشارك فيها شنتال الصباغ، نائب مدير عام تنمية الأعمال، والخدمات غير المالية في مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري.

وتابع أحمد عثمان الرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه ستنظم خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال جلسات خاصة بالتحولات الاستراتيجية لرواد الأعمال وتوجهاتهم نحو الاستثمار في القطاع العقاري والتعليم والصحة من خلال إقامة ورش عمل وجلسات عن الاستثمار العقاري والقطاع الخدمي، خاصةً في التعليم والصحة لبحث فرص دخول الشباب في مجالات التشييد والبناء بمشاركة محمد طارق الرئيس التنفيذي لشركة CCC لقطاع شمال أفريقيا.