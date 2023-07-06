أونكتاد: الدول النامية تحتاج إلى 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية



تواجه الدول النامية فجوة استثمارية كبيرة تصل إلى 4 تريليونات دولار لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حسبما أظهر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وحذّر التقرير، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة، من أن بناء مستقبل أخضر سيبقى بعيد المنال، إذا لم يساعد العالم البلدان النامية في سد فجوة تبلغ تريليوني دولار في الاستثمار من أجل التحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن الدول الأكثر فقرًا تخلّفت إلى حد كبير، على الرغم من تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات تقريبًا منذ اعتماد اتفاق باريس قبل 8 سنوات تقريبًا.

وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة الذي اجتذبه البلدان النامية في عام 2022 بلغ 544 مليار دولار ، وهو أقل بكثير من الاحتياجات.

وقال “الأونكتاد” إن أكبر الفجوات في الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية كانت في الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.