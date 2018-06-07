أونكتاد : الاستثمار المباشر العالمى يهبط إلى 1.4 تريليون دولار

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) هذا الأسبوع، أن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم هبط بحوالى 25 % خلال العام الماضى، لينخفض إلى 1.43 تريليون دولار، ومن المنتظر أن يواجه مخاطر بما في ذلك حروب تجارية والديون خلال هذا العام.

وكانت أرقام أولية صدرت في وقت سابق هذا العام قد أظهرت انخفاضا 16 % في تراجع مفاجيء قادته ارتدادات حادة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجرى تعديل ذلك إلى هبوط 23 % ومن المتوقع أن يكون النمو أقل من 10 % هذا العام، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط على مدار العقود الماضية.

و بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، بما في ذلك استحواذات الشركات والمشروعات الجديدة ذات الملكية الأجنبية حوالى 275 مليار دولار العام الماضى انخفاضا من 457 مليار دولار في عام 2016 غير أن الولايات المتحدة ظلت متفوقة بفارق كبير على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية واجتذبت 136 مليار دولار فقط.

وانهار الاستثمار الأجنبي المباشر، في بريطانيا إلى 15 مليار دولار في 2017 من 196 مليار دولار في 2016 ، والرقم لعام 2017 كان أقل من نصف المستوى المسجل في 2015 ويعادل 10 % من المتوسط في سنوات الازدهار قبل الأزمة المالية 2007-2008 .

ولم يتضح ما إذا كانت خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 2019 يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعادل الاستثمار الأجنبي حوالي 63 % من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا أو ضعفي الحصة الأجنبية تقريبا في قطاع الأعمال في فرنسا أو ألمانيا.