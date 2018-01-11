أونست تسعى لإضافة نشاط أمناء الحفظ

❏ منصور: شركات السمسرة ملزمة بالتوسع لتبقى في المنافسة ونبحث زيادة رأس المال شريف عمر تسعى شركة أونست لتداول الأوراق المالية، لإضافة نشاط أمناء الحفظ، ضمن الأنشطة الرئيسية للشركة خلال العام الحالى، فى محاولة لتنويع الأنشطة والتوسع عبر تقديم كامل الخدمات المالية للعملاء، كما تدرس إضافة نشاط إدارة ا

❏ منصور: شركات السمسرة ملزمة بالتوسع لتبقى في المنافسة ونبحث زيادة رأس المال

شريف عمر

تسعى شركة أونست لتداول الأوراق المالية، لإضافة نشاط أمناء الحفظ، ضمن الأنشطة الرئيسية للشركة خلال العام الحالى، فى محاولة لتنويع الأنشطة والتوسع عبر تقديم كامل الخدمات المالية للعملاء، كما تدرس إضافة نشاط إدارة المحافظ.

قال محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لأونست، إن إدارة الشركة أعدت دراسة بشأن جدوى إضافة نشاط أمناء الحفظ، فى ظل تزايد معدلات تأسيس الشركات، واللجوء لحفظ الأسهم فى شركة مصر للمقاصة، وخلصت فى النهاية لمحاولة الاستفادة من هذا الرواج المنتظر، عبر إضافة الذراع الجديدة.

أضاف منصور فى تصريح لـ«المال»، أن شركات السمسرة متوسطة وصغيرة الحجم ملزمة بالتوسع خلال العام الجديد، لضمان الحصول على إيرادات فى ظل المنافسة المشتعلة بمجال السمسرة، واقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

أوضح أنه من المخطط زيادة رأسمال أونست من 10 إلى 15 مليون جنيه، عبر التمويلات الذاتية لمجموعة المؤسسين الأفراد للشركة، فى ظل عدم رغبتهم فى دخول مساهمين جدد، والاعتماد على السيولة الذاتية فى تدبير تمويلات.

تطرق منصور، لدراسة إضافة نشاط إدارة المحافظ خلال النصف الثانى من العام الحالى، فى ظل تزايد الاهتمام بهذا النشاط مؤخراً، الذى يعزز قدرة الشركة على جذب عملاء خليجيين، من ذوى الملاءة المالية المرتفعة، أو إدارة أي من المحافظ الحكومية، التى تطرح من آن لآخر من جانب النقابات المهنية أو التأمينات.

أكد أن امتلاك الشركة لرخص وآليات التداول المطبقة فى السوق، من البيع والشراء، فى الجلسة الواحدة t+0، و T+1 والشراء الهامشى، حين أنها مستعدة من ناحية الملاءة المالية لتطبيق آلية الشورت سيلنج «اقتراض الأسهم بغرض البيع»، حال إقرارها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية فى أى وقت.

أشار إلى أن الشركة تسعى لافتتاح أفرع جديدة للسمسرة فى محافظة الإسكندرية خلال العام الحالى، فى إطار خطتها لتعزيز الانتشار فى السوق المحلية، وجذب المزيد من العملاء، الأفراد أو الشركات، بجانب زيادة الأفرع التى تصل حالياً إلى 9 موزعة ما بين الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومطروح.

أكد أن الشركة تمتلك أغلب فروعها، باستثناء فرعاً واحداً، ما تعمل على تملكه خلال العام الحالى، لافتاً لأهمية تملك شركات السمسرة لفروعها، التى يمكن الاستناد إليه فى تدبير أي سيولة عبر بيعها.

احتلت أونست المرتبة 44 بين شركات السمسرة، طبقًا لتعاملات العام الماضى، محققة قيم تداول وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %0.4، كما احتلت المركز 22 فى سوق خارج المقصورة، بحصة سوقية %0.3 وتعاملات 217 مليون جنيه، والمركز 38 بتعاملات الأفراد بقيم 2.5 مليار جنيه.

تأسست أونست 1998، وفقاً لقانون سوق المال عبر مجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالسمسرة فى البورصة، وتملك أفرع فى القاهرة والزقازيق.