«أونروا»: 101 من موظفينا قتلوا في العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مساء الجمعة ، أنها تلقت تأكيدًا بمقتل موظفين اثنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد قتلى موظفيها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 101، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة- في تقرير دوري، اليوم- أن ما لا يقل عن 27 آخرين من موظفيها أصيبوا منذ يوم السابع من أكتوبر الذي بدأ فيه العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا هو أكبر عدد من الموظفين التابعين للأمم المتحدة يقتلون في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 1.6 مليون شخص نزحوا في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ويعيش الآن ما يقرب من 748 ألف نازح داخليًا في 151 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال.

وتأثرت مدرستان تابعتان للأونروا ومركز صحي واحد في “خان يونس” بشكل غير مُباشر، عندما أصابت غارة جوية مسجدًا مجاورًا.

وأطلقت “أونروا” نداء عاجلًا موسعًا من أجل الأرض الفلسطينية المُحتلة، وطلبت مبلغ 481 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية للأشخاص المتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك حتى نهاية هذا العام.