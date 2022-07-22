أوناجم يعلن رحيله عن الزمالك: أشكر الجميع على الدعم رغم الفترات الصعبة

أعلن المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، رحيله رسميًا عن صفوف القلعة البيضاء، بعدما انتهي تعاقده مع فريقه، وذلك عقب التتويج بلقب كأس مصر علي حساب الأهلي.

وقال أوناجم خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: بعد مرور 3 سنوات جاءت لحظة الرحيل ويسعنى أن أشكر بهذه المناسبة كل العائلة الزمالكاوية سواء إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وجمهور على الدعم رغم الفترات الصعبة وأعبر عن فخري الكبير للانتماء لهذه العائلة.

وكان محمد أوناجم انتقل لصفوف نادي الزمالك من الوداد البيضاوي المغربي في صيف 2019 بعقد لمدة 3 سنوات.

ووفقًا للتقارير، فإن محمد أوناجم سوف ينتقل لصفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي في الموسم المقبل، بصفقة انتقال حر، بعدما رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك تمديد عقده.