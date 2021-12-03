أوميكرون يخترق شمال إفريقيا.. تونس تعلن عن أول إصابة

أعلنت تونس عن اكتشاف أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون، لمواطن كونجولي قادم من مطار إسطنبول التركي.

وأوضح علي مرابط وزير الصحة التونسي أنه تم كشف المصاب خلال قدومه في رحلة من مطار إسطنبول حيث خضع لاختبار فيروس كورونا المستجد فور وصوله بمطار تونس قرطاج الدولي.

وقال مرابط إن المصاب خضع للعزل الصحي في مركز مخصص لمرضى كوفيد 19 وسيجري اختبار ثان بعد 48ساعة.

ونجحت تونس في خفض أعداد الوفيات والإصابات الى أدنى مستوياتها بعد موجة كاسحة خلال الصيف الماضي تسببت في ضغط شديد على المستشفيات.

وشددت السلطات من قيودها في المعابر وفي الموانئ والمطارات والحدود تحسبا لموجة خامسة في ظل تزايد الاصابات في الدول الأوروبية.