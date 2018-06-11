أوميجا كابيتال تتقدم بعرض للاستحواذ على %20 من جالينا للخضراوات المجمدة

أحمد على:تقدمت شركة «أوميجا كابيتال» للاستثمار المباشر بعرض للاستحواذ على %20 من أسهم الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش». وكشف عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة «جالينا»، أن شركته ستدرس العرض المقدم من «أوميجا كابيتال» خلال ال

أحمد على:

تقدمت شركة «أوميجا كابيتال» للاستثمار المباشر بعرض للاستحواذ على %20 من أسهم الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش».

وكشف عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة «جالينا»، أن شركته ستدرس العرض المقدم من «أوميجا كابيتال» خلال الفترة المقبلة، للوقوف على مدى توافقه مع خطط الشركة المستقبلية.

ووصف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – شركته بأنها «عائلية» إذ تمتلك عائلة «سليمان» نحو %98 من أسهمها، مشيرًا إلى أن قرار الموافقة على البيع من عدمه سيتوقف على مدى تأثر سرعة اتخاذ القرار بوجود شريك مساهم بخلاف العائلة.

وأوضح أن القيمة السوقية لشركته تقترب من 300 مليون جنيه، مؤكدًا أن قيمة الصفقة تقترب من 75 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركته حققت نتائج أعمال جيدة عام 2017، وبلغت إيراداتها نحو 96.6 مليون جنيه، فيما سجل مجمل الربح 17.1 مليون جنيه، ويبلغ رأس مال جالينا نحو 200 مليون جنيه.

بدأت «أوميجا» عملها بالسوق مطلع 2015 الماضى، وهى مملوكة بواقع %25 لشركة «ميجا» القابضة، بينما تتوزع الحصة المتبقية على مستثمرين أفراد ومؤسسات، وقد تم إنشاء الشركة للاستثمار بالسوق المحلية منذ نهاية عام 2014.

وتبلغ المحفظة الاستثمارية المستهدفة لشركة «أوميجا كابيتال» المستهدفة وفقًا لموقعها الإلكترونى نحو 500 مليون جنيه، وتمتلك حصة بشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى تقدر بنحو %20.

وتعمل «جالينا» فى نشاط الخضراوات والفواكة المجمدة، بالإضافة إلى نشاط تصنيع مركزات الفواكه، وتسعى إلى إنشاء مشروع «جالينا للغذاء»، من خلال إعداد دراسة عبر شركة «برفكت للاستشارات» تضمنت إنشاء مجمع غذائى متكامل، بمنطقة النهضة بالإسكندرية، باستثمارات 8.2 مليون جنيه، و1.1 مليون دولار.