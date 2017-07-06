أوميجا سوفت تورد نظام إدارة موارد بشرية للتخطيط‎

قال الدكتور أشرف عطية، رئيس مجلس إدارة أوميجا سوفت للمشروعات، إن الشركة نفذت خلال المرحلة الماضية نظام إدارة الموارد البشرية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتسعي إلي تعميم هذا المشروع علي مستوي وزارات الدولة، كما قامت أيضا بتشغيل نظم الاتصالات الإدارية ببعض المستشفيات العسكرية في السعودية.

وأضاف عطية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم للإعلان عن خططها المستقبلية محليا وخارجيا، أن شركة أوميجا سوفت مبادرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلي القضاء علي الفساد من خلال الفصل التام بين الموظف والمواطن، كما سيتم تشغيل ٢٥ ألف شاب ويستغرق تنفيذ المبادرة ١٨ شهرا.

