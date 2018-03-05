أوميجا سوفت تبحث ميكنة المحليات مع حكومات العراق ولبنان والسودان

قسم الاتصالاتكشف أشرف عطية المدير التنفيذى لشركة أوميجا سوفت، أن شركته تتناقش حاليا مع حكومات العراق ولبنان والسودان لتطبيق ميكنة نظم المحليات.جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر وطن رقمى الذى ينعقد اليوم فى دورته الخامسة بحضور أكثر من 75 شركة عاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأوضح أن من أه



قسم الاتصالات

كشف أشرف عطية المدير التنفيذى لشركة أوميجا سوفت، أن شركته تتناقش حاليا مع حكومات العراق ولبنان والسودان لتطبيق ميكنة نظم المحليات.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر وطن رقمى الذى ينعقد اليوم فى دورته الخامسة بحضور أكثر من 75 شركة عاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن من أهم الحلول التى تقدمها شركته نظام ادارة الموارد الحكومية “GRP”، بالإضافة إلى ميكنة نظم المحليات والتى تم تطبيقها بنجاح كبير فى السعودية.



وأضاف أن شركته حققت مشاركات كبيرة فى بعض الدول بأفريقيا مثل السودان والنيجر وأوغندا، بالإضافة إلى دول الخليج مثل السعودية مؤكدا أن لديهم أكثر من 100 عميل حكومى فى قطاع الحكومة الإلكترونية فى الخليج وأفريقيا.

ولفت إلى أن شركته تتطلع لمشاركة فعالة فى خطة مصر للتحول الرقمى من خلال المشروعات المتاحة حاليا، مؤكدا أن التحول الرقمى لن يتم إلا بوجود إرادة سياسية.

وقال إن مجموعة اوميجا تأسسبت فى 2003 بالقاهرة وافتتحت فرعين فى السعودية الأول عام 2005 والثانى فى 2007، كما افتتحت فرعها بسوريا عام 2009، ثم دبى عام 2012، وأخيرا تم افتتاح فرعها بدولة السودان عام 2017.

وأضاف أن شركته تملك حاليا نحو 2500 موظف فى كل الفروع العربية ومن المستهدف زيادة عدد الموظفين بنحو 300% نتيجة لتزايد أعمال شركته فى السودان وأفريقيا ودول الخليج.