أوميجاسوفت: شركات الحلول لا تعلم ميزانية تنفيذ الحكومة الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف عطية، رئيس مجلس إدارة شركة أوميجاسوفت للمشروعات، أن شركات الحلول المصرية لا تعلم الميزانيات الحكومية المرصودة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية حتى الآن.

وقال عطية إن الدول العربية سبقت مصر كثيرا في تطبيق الحكومة الإلكترونية باستثمارات ضخمة بدليل أن السعودية رصدت ١٠٠ مليار دولار لتنفيذها منذ ١٠ سنوات تقريبا و٤٠ مليار دولار في دبي.

وشدد على أهميه تضافر الوزارات في بناء قاعدة بيانات موحدة والإسراع في تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الحكومة تتمسك بسرية البيانات بدعوى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.