أوميجاسوفت تتقدم بمقترح لنشر 5 آلاف كشك إلكتروني‎

تقدمت شركه أوميجا سوفت للمشروعات بمقترح لنشر ٥ آلاف كشك إلكتروني kiosk على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة إنها طرحت فكرة المشروع على الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق دون رد من الوزاره حتى الآن، موضحا أن هذه الماكينات ستفيد المواطن من استخراج الأوراق الرسمية بكل سهولة مثل شهادات الميلاد والوفاة مما يقضي على الطوابير في المصالح الحكومية.

وأشار إلى امتلاك الشركة خطا لإنتاج هذه الماكينات في الصين.

وأضاف أن الشركه نظمت مؤخرا ورشة عمل لمسئولي وزارة التنمية المحلية للتعريف بدور تكنولوجيا الحوسبة السحابية في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءتها.

وأضاف أن السعودية تحتل حاليا المركز الخامس عالميا في تطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية وفق مؤشرات منظمة الأمم المتحدة.

على صعيد آخر كشف عن اعتزام الشركة طرح 5 أنظمة جديدة على سحابه أوراكل عالميا خلال الشهر المقبل في مجالات منها إدارة الموارد البشرية والاتصالات الإدارية ومتابعة المشروعات تدعم ٣ لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.